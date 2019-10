Non è l’Arena | la gaffe di Giletti | “Sono anni che noi non eleggiamo il presidente del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Non scegliamo undel Consiglio da una vita, lo dico per ricordarlo a tutti. Sonoche noi nonundel Consiglio. Un caso unico in questo sistema”, dice Massimoa Non è l’Arena durante l’intervista a Giorgia Meloni. Ladel giornalista non viene corretta dalla leader di Fratelli d’Italia che rincara la dose: “Adesso non votiamo proprio più”. In realtà le ultime elezioni si sono tenute solo un anno e mezzo fa, precisamente il 4 marzo 2018. Lo scivolone del giornalista torinese non è passato inosservato sui social. E’ opportuno ricordare che l’articolo 92 della Costituzione prevede esplicitamente che il “della Repubblica nomini ildel Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Il premier non viene eletto dal popolo in maniera diretta, ...

