Meteo | la settimana parte col clima estivo | peggiora da ovest

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...

Previsioni Meteo 13 ottobre : nubi sparse in tutta la penisola e peggioramenti in settimana : Secondo le Previsioni meteo per oggi, domenica 13 ottobre, la giornata sarà sostanzialmente nuvolosa nel Nord del Paese con qualche rischio di precipitazioni in Liguria. Al Sud invece il cielo sarà più sereno. Da domani, però, si prevede un graduale cedimento dell'anticiclone nordafricano che ha alzato le temperature nei giorni scorsi. Da martedì in arrivo piogge in tutto il Settentrione.Continua a leggere

Previsioni Meteo : segnali d'autunno dalla prossima settimana e fine del caldo : La lotta estenuante tra estate ed autunno prosegue senza sosta ma al momento a prevalere sembra proprio la stagione estiva che, imperterrita, continua a regalare giornate tipiche di inizio settembre...

Peggioramento Meteo previsto per la prossima settimana - tornano le piogge anche abbondanti : Roma - Se l'imminente weekend sarà caratterizzato da un tipo di tempo tutto sommato stabile, ma con la tendenza ad un lento e progressivo declino dell'alta pressione, l'avvio della nuova settimana vedrà proseguire il processo di indebolimento della struttura anticiclonica ed il conseguente avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia. Il tempo è destinato dunque a ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per il weekend e la prossima settimana : temperature sempre superiori alle medie del periodo : Di seguito e in dettaglio le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni. Oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni nelle ore centrali del giorno, al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sull’Emilia Romagna e su pianure lombarde e piemontesi. Attese foschie dense o locali banchi di nebbia nella notte sulla parte orientale della pianura padana. Centro e Sardegna: cielo da irregolarmente ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a lunedì 14 ottobre : ancora instabilità - sereno verso il fine settimana [DETTAGLI] : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni sull’Italia. Giovedì 10 ottobre : Al nord residui annuvolamenti al mattino su Emilia Romagna e qualche passaggio nuvoloso a ridosso dell’arco alpino mentre prevale il sereno sulle restanti aree a parte il temporaneo transito di estese velature sulle regioni occidentali. Al centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull’isola; nubi sparse, localmente compatte, ...

Meteo : inizio di settimana autunnale - depressione al centro-sud - piogge e tanto fresco : La nuova settimana si apre col maltempo su tante nostre regioni, da nord a sud, per effetto di una vasta perturbazione nord atlantica che si sta incanalando nel Mediterraneo dalla Francia. Questa...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizio settimana all’insegna del maltempo. Il bollettino fino a venerdì 11 Ottobre : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per dopodomani e per i quattro giorni successivi in Italia. Lunedì 7 Ottobre Nord: cielo molto nuvoloso o coperto al primo mattino con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove potranno essere anche intensi. Rapido diradamento della nuvolosità già dalla seconda parte della mattinata, con il cielo che dal tardo mattino diverrà sereno o ...

Previsioni Meteo : inizio di settimana con forte MALTEMPO - ciclone al sud : La perturbazione che in queste ore sta lasciando l'Italia ha sancito definitivamente la fine dell'estate e l'inizio, decisamente in ritardo, dell'autunno. Le temperature sono crollate ovunque, da...

Previsioni Meteo : temporali sul fine settimana : Dopo un venerdì di miglioramento, le giornate del week end potrebbero riservarci qualche spiacevole sorpresa. Le Previsioni meteo delle ultime ore sembrano riservarci qualche sorpresa proprio nel fine settimana, e non delle migliori. Dopo un venerdì di netto miglioramento infatti, potrebbero arrivare dei temporali improvvisi a cambiare le carte in tavola. Come spiegato da ilmeteo.it, la giornata di venerdì 4 ottobre sarà caratterizzata da un ...

Previsioni Meteo - attenzione alla prossima settimana : forte maltempo e freddo intenso tra 6 e 8 Ottobre [MAPPE] : Previsioni Meteo – Atmosfera decisamente movimentata nei prossimi giorni a causa di un anticiclone oceanico molto più defilato a Ovest e Italia molto più scoperta rispetto agli attacchi instabili nordatlantici o nordeuropei. Nella sostanza, andrebbe già da subito concretizzandosi il trend prospettato in un precedente editoriale sulla tendenza mensile, trend che verrebbe, per Ottobre, una circolazione barica prevalente di tipo meridiano ...

Meteo : inizio di settimana estivo - ma IL FREDDO e' dietro l'angolo : Quest'oggi termina il primo mese d'autunno ma di autunnale troviamo davvero poco o nulla. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta il clima si presenta ancora da piena estate soprattutto al centro-sud,...

Meteo Roma : le previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato 28 e domenica 29 settembre Tempo stabile sulla Capitale nel corso del fine settimana; qualche nube nella mattinata di sabato, sole prevalente nel pomeriggio. Anche domenica sarà caratterizzata dal tempo asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +18°C e +27°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 28 e domenica 29 settembre Week end caratterizzato ...

Meteo - ancora pioggia sull'Italia : la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità : Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola....