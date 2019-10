L' ex moglie di Lucas Peracchi durissima | Mi sono rifatta una vita | ma se

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Novella Toloni A Domenica Liveha replicato alle accuse di Eva Henger, tirando in ballo anche l'exla modella Silvia Corrias che sui social gli ha risposto duramente Prosegue la querelle a distanza traed Eva Henger dopo le accuse di violenza mosse da quest'ultima nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz Henger. Il compagno della figlia dell'ex pornostar è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per difendersi dagli attacchi e dalle accuse della suocera. "Ti assicuro che non ho mai toccato Mercedesz, neppure con un dito. Ma questa non è solo farina del sacco di Eva: è stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione", ha dichiaratoalla d'Urso. Il personal trainer, che ha spiegato di esser stato danneggiato a livello professionale da tutta la vicenda, ha chiarito di aver allertato i suoi avvocato ...

