Firenze | Salvini | ‘è la città di Oriana Fallaci non di Richard Gere’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il sindaco diha tanto tempo libero per dare premi agli attori. Il solito provincialismo, che c’entraGere con? Se dicopenso a, non aGere”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo, ‘è ladinon diGere’ CalcioWeb.

matteosalvinimi : #Salvini: se penso a Firenze, penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere... ?? ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica - lietellalieta_m : RT @matteosalvinimi: #Salvini: se penso a Firenze, penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere... ?? ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica https:/… - 25Lungimirante : RT @matteosalvinimi: #Salvini: se penso a Firenze, penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere... ?? ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica https:/… -