Catalogna, condanne fino a 13 anni

La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex presidente della Generalitat,Oriol Junqueras a 13di carcere;e a penea 12Carme Forcadell,Ios Jordis, e altri cinque ex ministri della giunta catalana. I leader indipendentisti sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita.E' questa l'attesa sentenza del processo,durato da febbraio allo scorso giugno, per il tentativo di secessione nel 2017, crisi che fece precipitare il Paese in una delle peggiori crisi dalla morte di Franco.(Di lunedì 14 ottobre 2019)