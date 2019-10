Alienazione parentale | contro la sua applicazione in tribunale #SiamoTutteLaura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Venerdì scorso Laura Massaro si è appellata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e ha pubblicato su Facebook il decreto deldei Minori di Roma che dispone l’immediato allontanamento di suo figlio e il collocamento presso il padre. Dopo l’allontanamento potrà vedere il bambino una volta ogni 15 giorni: è l’esito finale di una Ctu che la considera una madre alienante. Nella sentenza non parlano di Pas, gli hanno cambiato il nome, gli hanno dato altre forme: come La Cosa del film di Carpenter che per sopravvivere assumeva altre forme restando la stessa entità aliena, così la Pas è andata ina mutazioni rimanendo la stesse entità. Torna a far parlare di sé laversa teoria che nel 2012 la rivista dell’American Academy of Psychiatry ha definito priva di fondamento scientifico e mera strategia processuale dalle finalità affaristiche. ...

