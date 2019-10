Violenta la ex in auto e poi scappa a sniffare cocaina | ritrovato a casa della sorella

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Un trentunenne di Catania hato la sua ex compagna ine poi èto.in possesso dila ex compagna nell'e poi si dà alla fuga. Per questo motivo, un uomo di 31 anni è stato tratto in arresto dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Un atro caso di stupro brutale ai danni di una donna per mano dell'ex fidanzato. Stando a quanto riferisce la testata di informazione La Sicilia, i fatti sarebbero occorsi appena qualche giorno fa, in data 10 ottobre, a Catania. I due si erano incontrati a tarda sera, presumibilmente attorno alle 20.30. Dopo aver discusso animatamente a bordo dell', il trentunenne avrebbe perso completamente le staffe, tanto da avventarsi contro la donna con rabbiosa foga. Così, sulla scia di una furia incontrollata, avrebbe ...

ElisaGuccione : Catania, violenta in auto l'ex compagna dopo litigio: arrestato - palermo24h : Violenta in auto l’ex compagna: arrestato - ugozagarella : Violenta la ex in auto al culmine di una lite poi va a farsi una dose di cocaina | BlogSicilia - Quotidiano di cron… -