LIVE Sassari-Trieste | Serie A basket in DIRETTA | vantaggio sardo a fine terzo quarto

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Trieste, sfida valevole per la quarta giornata delle Serie A di basket 2019-2020. Un inizio di stagione eccezionale per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che si trova in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie in campionato. L'ultima è arrivata sulla sirena dell'ultimo ...

73-73 Risponde Knoooox!! 20" da giocare e timeout anche per Sassari. 70-73 SPISUUUUUUUUUUU!! Senza un minimo di ritmo, senza un minimo di senso la tripla segnata dal sardo, timeout Trento. 70-70 Splendido assist di Craft per Knox che appoggia al vetro, 30" sul cronometro. 68-70 1/2 dalla lunetta per Knox. 67-70 VITALIIIIII!! Tripla clamorosa dal palleggio girando sul blocco. 67-67 ...

55-61 Secondo fallo tecnico per Pozzecco che deve abbandonare il campo, Blackmon sbaglia il libero. 55-61 Transizione veloce di Trento con King che regala due punti facili a Gentile. 53-61 Jerrells alza la parabola, la palla danza sul ferro ed entra. INIZIA L'ULTIMO QUARTO! 53-59 Si chiude il terzo periodo. 53-59 Canestro di incredibile difficoltà trovato da King nel traffico e ...

36-47 L'appoggio al vetro di Bucarelli manda le squadre al riposo, grande seconda metà di secondo quarto di Sassari. 36-45 100% dalla lunetta per Mclean, Trento in netta difficoltà. 36-43 Penetrazione vincente di Evans e massimo vantaggio per Sassari. 36-41 Spissu lancia in campo aperto Pierre, il quale si protegge bene con il corpo e appoggia. 36-39 Pierre penetra, cambia mano e imbuca ...

36-31 Tripla del meno 5 di Stefano Gentile. 36-28 Penetrazione vincente di King e timeout Sassari. 34-28 Knox servito al centro da Gentile mette a segno il gancio. 32-28 La difesa sarda battezza male Alessandro Gentile che colpisce da tre. 29-28 Mclean prende la linea di fondo e segna in reverse. 29-26 Penetrazione e appoggio al vetro per Stefano Gentile. 29-24 Virata in post basso di Bilan ...

29-22 Pascolo si alza e spara! A bersaglio la tripla frontale. 26-22 Super tripla di Kelly senza ritmo! INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 23-22 Sulla tripla di Forray sputata fuori dal ferro si chiude il primo quarto di gara. 23-22 Alessandro Gentile in penetrazione assorbe il contatto fisico e va fino in fondo! 21-22 1/2 di Kelly dalla lunetta. 20-22 Stupendo assist di Alessandro Gentile ...

12-7 Splendido assist di Vitali per il taglio vincente di Bilan. 12-5 Rubata di Kelly che lancia Craft in campo aperto, timeout chiamato da Pozzecco. 10-5 Blackmon segna un canestro assurdo con fallo ma sbaglia il libero addizionale. 8-5 Si accoppia male in transizione Trento e Pierre punisce. 8-3 Corre Knox che attacca bene il ferro. 6-3 Tabellata sulla sirena di Kelly da dentro ...

20:28 Le due squadre hanno finito il riscaldamento ed ora sta risuonando l'Inno di Mameli. 20:25 Cinque minuti all'inizio della partita, tutto pronto per cominciare al PalaTrento. 20:20 I sardi vogliono migliorare la già splendida annata passata e si affideranno al nuovo arrivato Dwayne Evans, giunto dall'Ulm per sostituire Rashawn Thomas, mentre la Dolomiti ha riconfermato ...

Presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv e streaming Trento-Sassari Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Sassari, anticipo della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al PalaTrento va in scena uno dei primi big match della stagione appena iniziata, con due squadre che hanno tutte le qualità per arrivare in fondo. I padroni ...

FINE QUARTO QUARTO 99-79 Mussini, ultimo canestro per l'italiano: 25° punto. 99-77 Re fa 1/2 dalla lunetta. 98-77 Tote aiutato dal ferro. 98-75 SPISSU DA TRE! PUNTO ESCLAMATIVO! 95-73 Anche Thomas dall'arco! 95-70 DA TRE GENTILE! 92-70 Berford fa 2/2 dalla lunetta. 92-68 Ancora Mussini! Da tre: l'ultimo a morire. 92-65 Si ripete ancora il #11. 90-65 Evans: grande scuola con ...

75-56 Mussini fa 3/3 al tiro libero. 75-53 JERRELS! SULLA SIRENA DEI 24″. 73-53 Timeout sardo. 73-53 Tote da dentro l'area: match a senso unico. 73-51 Vitali penetra in area e realizza l'11° punto personale. 71-51 2/2 di Evans: +20 Sassari che ipoteca il match. 69-51 Timeout Pesaro. 69-51 Schiacciata di Evans! Grande palla di Evans. 67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 ...

67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 Evans fa 2/2 dalla lunetta. 65-48 Pesaro resta attaccato al match con Tote. 65-46 Bilan da dentro l'area. 63-46 Thomas bravo in allungamento. 63-44 2/2 di Pierre dalla lunetta. 61-44 Torna a canestro Pierre! 59-44 Drell torna a segnare da dentro l'area. 59-42 Transizione di Vitali che schiaccia! Tentativo di fuga sardo. 57-42 Ancora ...

15-14 BARFORD! CHE TRIPLA! Timeout Sassari. 15-11 Evans! Al rimbalzo piazza il +4. 13-11 Scossa di Pierre che ottiene anche un fallo. 11-11 Altro canestro per Lydreka: con pazienza Pesaro ha recuperato. 11-9 Che risposta di Pesaro! Lydreka suona la carica. 11-7 Drell! Ottimo canestro da dentro l'area. 11-5 THOMAS! Tripla anche per Pesaro. 11-2 ALTRA TRIPLA DI SPISSU! Che sintonia dei ...

17.59 Suona l'inno in Sardegna! 17.58 Pronta la presentazione delle squadre. 17.56 Le squadre sono in campo: esposta la Supercoppa Italiana per i 5000 tifosi sardi. 17.54 Il posticipo di serata vedrà protagoniste Trieste e Varese in un match potenzialmente decisivo per i posti playoff. 17.52 Stanno giocando l'Armani Olimpia Milano contro la Germani Brescia, sul 31 pari ...