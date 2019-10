Giappone | passaggio devastante del tifone Hagibis | 19 morti e 140 feriti

Giappone - scontro tra un treno e un camion al passaggio a livello : oltre 30 feriti : Si è sfiorata la tragedia in Giappone , precisamente nella città di Yokohama, dove intorno a mezzogiorno di oggi (le ore 5:00 del mattino in Italia) un treno e un camion si sono scontrati ad un passaggio a livello . Le prime indiscrezioni che giungo dalla terra nipponica dicono che, seppur gravissimo, l'incidente non ha provocato vittime ma soltanto una trentina di feriti , 35 secondo quanto riferisce Rai News sulle sue pagine online. A quanto pare ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. Tanto equilibrio - in campo Turchia-Repubblica Ceca per il passaggio del turno. Più tardi USA-Giappone e Lituania-Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall’intervallo 10:36 Turchia-Repubblica Ceca 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 Turchia-Repubblica Ceca 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il ...