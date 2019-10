Conte: "Rilanciare le aree rurali"

"Economia ed ecologia devono andare a braccetto. In particolare in Africa dove si concentra la parte giovane del Pianeta con un'età media di 16 anni, un continente fragile,martoriato dalla diseguaglianza sociale e dalla relazione inversamente proporzionale tra crescita demografica e sostenibilità del sistema alimentare".Così il presidente del Consiglioal Forum di Coldiretti. "Ritengo fondamentale l'impegno unito tra Governo e organizzazioni del settore.".E: "Rivalorizzare lenon solo in Italia ma anche in Africa".(Di sabato 12 ottobre 2019)