PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Rolando Lanari - via di Tor Tre Teste, possibili difficoltà di circolazione causa #incidente coinvolti tre veicoli. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11 : 30 : PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI IN CENTRO LUNGHE CODE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE VITTORIO EMANUELE II POSSIBILI DIFFICOLTA’ ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10 : 30 : CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E LAURENTINA . AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10 : 00 : CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E LAURENTINA . AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TRIONFALE E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PISANA PONTINA . E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 : 00 : IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 08 : 30 : IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 08 : 00 : Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24, SULLA CASSIA Traffico INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA CODE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA, AUTO IN FILA POI SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24, SULLA CASSIA Traffico INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE. CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, . SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ROSE. INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER PARCO DEI MEDICI E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, ...