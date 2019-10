Mancano anestesisti e rinviano il parto cesareo | donna perde il bambino

Cesareo rinviato perché Mancano anestesisti - muore il feto. Ministero invia ispettori a Vibo : L'ospedale di Vibo Valentia ancora nell'occhio del ciclone. Una donna ha denunciato di aver perso il bambino che portava in grembo dopo che - secondo quanto hanno riferito i suoi familiari -...

