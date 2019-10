Ci sono state alcune esplosioni a bordo di una petroliera iraniana nel Mar Rosso

Le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Giappone sono state rinviate per un tifone : La società che gestisce il circuito automobilisco di Suzuka, in Giappone, ha deciso di rinviare le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 previste per sabato 12 ottobre per via del tifone Hagibis, che dovrebbe colpire parte del Giappone proprio

Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data

Minori - Terres des Hommes : “Aumentano le vittime di reati in Italia : nel 2018 sono state quasi 6mila”. Più della metà sono banibine : Aumentano in Italia i Minori vittime di reati: nel 2018 sono stati 5.990, il 3% in più rispetto al 2017, in prevalenza bambine e ragazze (59,4%). Fra questi, un terzo ha subito maltrattamenti in famiglia, reato che fa registrato in un solo anno un aumento del 14%. I dati sono stati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna “Indifesa” di Terre des Hommes, organizzazione che si occupa di tutelare i diritti ...

Le due persone che spararono a Manuel Bortuzzo sono state condannate a 16 anni : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati condannati a 16 anni di carcere per il tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della sua compagna, il 3 febbraio a Roma. Bortuzzo fu ferito dai colpi di pistola sparati contro di lui

Roma - abusati in oratorio per sei anni : arrestate tre persone. Le vittime sono due minori : Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15 anni. Ai domiciliari tre Romani tra i 65 e gli 85 anni

Le elezioni generali in Kosovo sono state vinte dal partito di sinistra Vetëvendosje : Le elezioni che si sono tenute domenica in Kosovo, convocate lo scorso luglio dopo le dimissioni del primo ministro Ramush Haradinaj, sono state vinte dal partito di sinistra Vetëvendosje, prima all’opposizione. Non sono ancora stati diffusi i dati definitivi, ma si

Più di 100 persone sono state arrestate a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion : Più di 100 persone sono state arrestate oggi a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion. La polizia di Londra ha detto che alle 11.30 di questa mattina erano già state arrestate 135 persone, che

sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci

11 persone sono state arrestate in tutta Italia per un’indagine sullo smaltimento illecito di rifiuti : 11 persone sono state arrestate in tutta Italia per un’indagine sullo smaltimento illecito di rifiuti della procura di Milano. L’indagine era iniziata dopo gli incendi di alcuni capannoni pieni di rifiuti intorno a Pavia a inizio 2018: le persone arrestate

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

370 persone sono state arrestate in Ecuador in due giorni di sciopero nazionale : I sindacati dei lavoratori dei trasporti dell’Ecuador hanno annullato le proteste programmate in questi giorni dopo che in due giorni di sciopero nazionale sono state arrestate 370 persone. I manifestanti si oppongono alla revoca dei decennali sussidi per il carburante,

Ghost Recon Breakpoint : alcune delle microtransazioni sono state cancellate poiché non necessarie al lancio : All'inizio di questa settimana è iniziato l'accesso anticipato di Ghost Recon Breakpoint per i possessori di Gold e Ultimate Edition, nonché per quelli con Uplay Plus. Non appena i server sono andati online alcuni giocatori hanno notato come le microtransazioni coprissero ogni aspetto del gioco, permettendo così di comprare potenziamenti ed abilità con valuta reale.A quanto pare però si è trattato solo di un errore e ad annunciarlo è stata ...

Ci sono state nove assoluzioni e quattro condanne nel processo su Banca Etruria : nove persone sono state assolte e quattro sono state condannate a dieci mesi di carcere nel processo sul fallimento dell’istituto di credito toscano Banca Etruria: gli imputati erano ex dirigenti e funzionari della Banca, accusati di aver truffato i risparmiatori