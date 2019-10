Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) I membri europei del Consiglio di Sicurezza Onu, in un comunicato congiunto, hanno comunicato profonda preoccupazione “per l’operazioneturca nel nordest dellae chiediamo ad Ankara di cessare l’azioneunilaterale”. “Le rinnovate ostilità armate comprometteranno ulteriormente la stabilità dell’intera regione - si legge nel comunicato -, esacerberanno le sofferenze dei civili e provocheranno ulteriori spostamenti che aumenteranno ancora il numero di rifugiati e sfollati”.La, in mattinata, aveva invece affermato in una lettera al Consiglio di Sicurezza Onu che la sua operazionesarebbe “proporzionata, misurata e responsabile”. “L’operazione prenderà di mira solo terroristi e i loro nascondigli, rifugi, armi ed equipaggiamenti”, si legge ...

DavidSassoli : Chiedo, con forza, alla #Turchia di interrompere immediatamente ogni azione militare in #Siria. La popolazione civ… - HuffPostItalia : Ue: 'La Turchia fermi l'offensiva militare in Siria' - DanieleB76 : RT @DavidSassoli: Chiedo, con forza, alla #Turchia di interrompere immediatamente ogni azione militare in #Siria. La popolazione civile, i… -