Oprah Winfrey non si è sposata e non ha avuto figli | «Non ho rimpianti»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019), 65 anni, è una delle donne più potenti d’America. Produttrice, conduttrice, autrice, a guardarsi indietro non ha paura. Per come ha vissuto la sua vita, ha rivelato a People, non ha. Anche se non si è, anche se non ha. Il suo compagno, l’anima gemella,, l’ha incontrata nel 1986, a un evento di beneficenza. Da allora lei e Stedman Graham sono coppia affiatata senza aver mai sentito il bisogno di giurare «per sempre». C’è stato un momento, però, in cui ha pensato che la loro vita insieme avrebbe potuto prendere un’altra piega: «A un certo punto a Chicago», ha spiegato sempre al magazine che le dedica la cover, «avevo comprato un appartamento più grande perché pensavo: “Beh, se ci sposiamo, avremo ...

AppleNews_it : RT @Vittorino1806: In un'articolo pubblicato oggi 'Oprah Winfrey' ha spiegato i motivi che l'hanno portato a collaborare con Apple per la c… - Vittorino1806 : In un'articolo pubblicato oggi 'Oprah Winfrey' ha spiegato i motivi che l'hanno portato a collaborare con Apple per… - RbRaffaella : Attenzione patriarcato, dice Bannon che le streghe son tornate e assomigliano a Oprah Winfrey -