Addio Luke Perry | com’è morto Fred in Riverdale 4? L’episodio-tributo svela il ruolo di

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) La quarta stagione apre con l'diin4, un episodio-a lungo annunciato, che omaggia, l'attore che lo ha interpretato. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso marzo, la produzione della serie teen ha deciso di ricordarlo in maniera esemplare; nessun recast per il personaggio, ma un episodio interamente dedicato a lui. La première di stagione entra quindi subito nel vivo ele cause della morte diin4. ATTENZIONE: SPOILER SULL'EPISODIO DI4x01 Come mostrato nel promo, Archie apprende la terribile notizia mentre è insieme ai suoi amici: suo padre è stato coinvolto in un incidente stradale. Lo shock è immediato, e come previsto, la morte disconvolge la cittadina di. FPpoi ad Archie le dinamiche del sinistro. Mentre stava tornando a casa per festeggiare il 4 luglio con la sua famiglia,si ferma ...

OptiMagazine : Addio #LukePerry, com'è morto Fred in #Riverdale 4? L'episodio-tributo svela il ruolo di #ShannenDoherty… - ChiccoseDOC : “RIVERDALE”: NELLA PUNTATA D’ESORDIO DELLA NUOVA STAGIONE, IL DOLOROSO ADDIO TV ED IL TRIBUTO DELL’INTERO CAST AL C… - Luke_Alenko : @paolo_hades Addio forno, hai reso un grande servizio. -