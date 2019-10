Pamela Prati beccata da sola | di notte | “È stata lì 2 ore” Le foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Per mesi non si è parlato d’altro che delGate, del mai esistito futuro marito della showgirl Mark Caltagirone e della guerra a distanza tra bugie, accuse e smentite delle 3 protagoniste del caso, ossiae le sue due ex sociePerricciolo ed Eliana Michelazzo. Le ultime due, accusate dalladi averla truffata, sono ormai lontane e la ex stella del Bagaglino ora si dedica a nuovi progetti. Come testimonial e ospite di eventi, per esempio. Ha partecipato alla festa di compleanno della figlia di Guendalina Tavassi come ospite d’onore (il party era proprio ‘a tema’) e presenziato a una fiera dedicata alle nozze scatenando polemiche e la reazione furiosa di Pietro Tartaglione, il compagno della ex tronista di UeD Rosa Perrotta. Il caso Mark Caltagirone non è finito nel dimenticatoio, tanto che qualche giorno fa èl’amica e collega ...

corrierece : San Marco Evangelista. Pamela Prati come ospite a Nozze in Fiera: l'ira di Pietro Tartaglione - -… - BlitzQuotidiano : Pamela Prati fotografata mentre entra in una sala Bingo a Roma - Sheelasblog : Ma questa è la canzone di Pamela Prati #uominiedonne -