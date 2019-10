PAMELA CAMASSA Il duetto con Giordana è vincente ma la giuria | Amici Celebrities

Filippo Bisciglia : Non credo che io e PAMELA CAMASSA diventeremo genitori : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa fanno coppia ormai da dodici anni e attualmente sono entrambi impegnati come concorrenti di Amici Celebrities. I due hanno rilasciato una intervista di coppia al settimanale Chi, in cui hanno parlato della loro relazione. Filippo e Pamela non sembrano intenzionati a convolare a nozze e si mostrano totalmente concordi sull'argomento, tanto da dichiarare in coro: "È come se fossimo già sposati!". Più spinoso ...

Filippo Bisciglia e PAMELA CAMASSA - i progetti : matrimonio e famiglia : L'amore che lega Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in 12 anni ha attraversato periodi delicati, allontanamenti, riavvicinamenti, un turbine di emozioni che hanno come comune denominatore l'amore che non li divide ma li fortifica. Insieme nella vita e nel lavoro, infatti Filippo e Pamela fanno parte del cast di Amici Celebrities, il talent show di Canale 5 che sta dando l'occasione di mettere in mostra il loro talento, il canto.A conferma del ...

PAMELA CAMASSA di Amici : la confessione sul tradimento e su Bisciglia : Amici Celebrities: Pamela Camassa parla della crisi con Filippo Bisciglia Un amore lungo dodici anni quello che unisce Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Una storia lunga, quella della coppia dello showbiz, che ha ammesso di sentirsi una famiglia, anche se il matrimonio non c’è ancora stato, così come l’arrivo di un figlio. Intervistata dal settimanale Chi, Pamela Camassa non ha nascosto di aver vissuto un periodo buio con Filippo ...

PAMELA CAMASSA e Laura Torrisi - lacrime ad Amici : Bisciglia rincuora : Pamela Camassa e Laura Torrisi in lacrime ad Amici Celebrities: Filippo Bisciglia rincuora, Maria De Filippi lancia la pillola. Twitter ribolle: “Maestra di vita” Pamela Camassa e Laura Torrisi, dopo la prima performance ad Amici Celebrities scorrono le lacrime. lacrime di affetto, di amore, di attaccamento per i rispettivi nonni. Quella di Pamela sta male, […] L'articolo Pamela Camassa e Laura Torrisi, lacrime ad Amici: ...

PAMELA CAMASSA/ Piange durante l'esibizione - interviene Filippo - Amici Celebrities - : PAMELA CAMASSA, compagna di Filippo Bisciglia, partecipa al talent show di Canale 5 'Amici Celebrities' nella squadra Bianca

