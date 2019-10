AtP Shanghai – Thiem agli ottavi | Carreno-Busta eliminato in due set

AtP Shanghai – Djokovic super - staccato il pass per gli ottavi : Shapovalov ko in due set : Djokovic vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Shanghai: battuto Shapovalov in due set Ottima prestazione di Novak Djokovic al torneo ‘Shangai Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7 milioni e mezzo di dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Il numero 1 al mondo ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale, battendo in un’ora e 11 minuti il ...

Matteo Berrettini show - Garin ko in 2 set/ Video AtP Shanghai - sogno Finals continua : Matteo Berrettini, Video show contro Garin agli Atp 1000 Shanghai: il romano 'segue' Fognini e tiene aperto il sogno delle Finals di Londra

DIRETTA AtP Shanghai 2019/ Djokovic Shapovalov streaming : Berrettini è agli ottavi! : DIRETTA Atp SHANGHAI 2019 Berrettini Garin streaming video e tv: il romano vola agli ottavi del torneo dove affronterà Roberto Bautista Agut.

AtP Shanghai – Zverev - che sofferenza contro Chardy! Khachanov batte Fritz e prenota Fognini : Alexander Zverev e Karen Khachanov staccano il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tedesco supera Chardy e aspetta Rublev, il russo batte Fritz e prenota Fognini Doppio successo per due top 10 impegnati nei sedicesimi di Shanghai, giocatisi nella mattinata italiana. Alexander Zverev soffre e vince contro Jeremy Chardy, accedendo agli ottavi grazie a due tie-break: il primo si protrae fino al 15-13 per quasi un’ora ...

AtP Shanghai – Roberto Bautista Agut super Opelka : agli ottavi c’è Berrettini : Roberto Bautista Agut accede agli ottavi di finale di Shanghai: il tennista spagnolo supera Reilly Opelka in due set Bastano 90 minuti a Roberto Bautista Agut per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista spagnolo, numero 10 al mondo, si è imposto su Reilly Opelka (numero 40 al mondo) aggiudicandosi i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 6-4 / 7-5. agli ottavi di finale ...

Tennis - la classifica AtP di Matteo Berrettini dopo gli ottavi a Shanghai. Proiezioni - prospettive e situazione verso le Finals : dopo la vittoria odierna nel torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini si riporta al nono posto della Race to London che qualifica alle ATP Finals di fine stagione: l’azzurro scavalca il teutonico Alexander Zverev, in campo in questi minuti, il quale però ha occasione del controsorpasso in caso di successo (andrebbe davanti all’azzurro di 35 punti), mentre per Berrettini l’ottavo posto, ultimo utile per ottenere il ...

AtP Shanghai – Tsitsipas a fatica su Auger-Aliassime : al tennista greco servono due tie-break : Vittoria sudata all’esordio per Stefanos Tsitsipas: il tennista greco supera Felix Auger-Aliassime dopo due tie-break Dopo il bye del primo turno, Stefanos Tsitsipas fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai. Un match tutt’altro che semplice quello che il tennista greco vince in 2 ore e 6 minuti di gioco contro Felix Auger-Aliassime. La sfida fra due giovani talenti del tennis mondiale, rispettivamente numero 7 e numero 19 al mondo, ...

AtP Shanghai – Matteo Berrettini agli ottavi : l’azzurro liquida Garin in due set : Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Christian Garin in due set Dopo l’esordio vincente contro Struff, Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, attuale numero 13 al mondo, nonché secondo italiano in classifica dietro Fognini e 11ª testa di serie del torneo asiatico, è stato autore di un’ottima prova contro il cileno ...

Tennis - AtP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi : Ottima prova per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte nel secondo turno il cileno Christian Garin con un duplice 6-3 in settanta minuti di gioco ed agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il numero otto, l’iberico Roberto Bautista Agut, e lo statunitense Reilly Opelka. Nella prima frazione, durata 32 minuti, soltanto il quarto gioco arriva ai ...

Roger Federer schianta Ramos-Vinolas/ Video AtP - rovescio due mani a Shanghai : Roger Federer 'mata' Ramos-Vinolas agli Atp di Shanghai, Video highlights: esordio ok dello svizzero, ma 'stupisce' il rovescio a due mani

AtP Shanghai – Murray furioso! Fognini ‘urla’ - vince e lo sbeffeggia : l’imitazione è da ‘piagnucolone’ [VIDEO] : Andy Murray furioso dopo la sconfitta contro Fabio Fognini nell’ATP di Shanghai: lo scozzese lancia pesanti accuse nel post match, l’azzurro lo sbeffeggia in campo Il big match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai regala spettacolo e… polemiche. In campo Murray e Fognini non si risparmiano, arrivando a giocari la vittoria finale al tie-break del terzo set, vinto dal tennista italiano che non manca di ...

AtP Shanghai – Murray furioso! L’accusa a Fognini : “ha urlato per distrarmi. Mi diceva di…” : Andy Murray furioso dopo la sconfitta contro Fabio Fognini nell’ATP di Shanghai: lo scozzese lancia pesanti accuse nel post match Il big match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai regala spettacolo e… polemiche. In campo Murray e Fognini non si risparmiano, arrivando a giocari la vittoria finale al tie-break del terzo set, vinto dal tennista italiano. Nel post gara però non mancano delle dichiarazioni in grado ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle AtP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

