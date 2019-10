Palermo | dai domiciliari trasforma casa in centrale spaccio | arrestato

Palermo - Anita trovata morta nel suo letto dai genitori a 21 anni : giallo sulle cause : giallo a Porticello, in provincia di Palermo, dove Anita Costanza D’Amato è morta nel sonno a 21 anni in circostanze da chiarire. La ragazza aveva detto ai genitori di sentirsi stanca, poi il mattino seguente è stata trovata senza vita nel suo letto. Disposta l'autopsia dal pm all'Istituto di medicina legale del Policlinico per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere