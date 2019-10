Milano-Torino 2019 | Superga attende il vincitore dell’edizione numero 100

Milano-Torino 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Presenti il campione del mondo Pedersen - Valverde e Bernal : In attesa dell’ultima Monumento stagionale, il Giro di Lombardia, va a chiudersi il calendario autunnale delle classiche italiane con le ultime due corse: oggi la Tre Valli Varesine, domani la Milano-Torino. Per la storica corsa che arriva in cima a Superga, giunta alla centesima edizione, troviamo una startlist di livello eccellente con grandi nomi come il campione del mondo Mads Pedersen, l’ex iridato Alejandro Valverde ed il ...

Ciclismo - Milano-Torino e Gran Piemonte in tv su Rai Sport il 9 e 10 ottobre : È folto il programma delle gare di Ciclismo nel mese di ottobre. Dopo esserci lasciati alle spalle i Campionati Mondiali nello Yorkshire, si disputeranno alcune corse in Italia. In attesa della Grande conclusione con Il Giro di Lombardia, assisteremo a Milano-Torino e Gran Piemonte. Due appuntamenti da non lasciarsi sfuggire assolutamente, dove vedremo in gara molti corridori di livello, tra cui il vincitore dell’ultimo Tour de France, il ...

Altro che TAV - con Hyperloop si andrà da Torino a Milano in pochi minuti. Il Sindaco Appendino : “ci stiamo già lavorando” : ‘Parliamo di Tav. I giochi sono fatti. Ho gia’ dichiarato che quella e’ una partita chiusa. E, nel frattempo, vi invito, iniziamo a parlare di Hyperloop, una infrastruttura futuristica che colleghera’ Torino e Milano in una manciata di minuti, creando cosi’ le condizioni concrete per una reale macroregione‘. Lo ha affermato il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, intervenendo all’assemblea ...

Hyperloop - il super treno per fare Milano-Torino in 7 minuti a 1.200km/h : Il super treno inventato da Elon Musk di Tesla (azienda Usa che produce veicoli elettrici) potrebbe sbarcare anche in Italia...

Chiara Appendino : “La Tav si farà. Treno Hyperloop collegherà Torino a Milano in pochi minuti” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha parlato del progetto futuristico dell'Hyperloop, un Treno supersonico in grado di viaggiare a 1.200 chilometri orari e di collegare il capoluogo piemontese a Milano in una manciata di minuti: "Stiamo già lavorando al progetto in accordo con il sindaco Sala".Continua a leggere

Diesel e non solo - Scattano i blocchi a Milano e a Torino : Ottobre nero per le vecchie auto, a Milano soprattutto, ma anche nel resto della Lombardia e a Torino, dove per mezzo milione di veicoli inizia la stagione dei divieti. La Regione Lombardia ha di fatto graziato un milione e 300.000 auto tra benzina Euro 0 e Diesel Euro 0,1,2 e 3, consentendo a chi fa pochi chilometri - fino a 9.000 nellarco di dodici mesi - di muoversi ancora per qualche anno, persino a gasolio e senza Fap, a patto di montare ...

Milano e Monza - tutto quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Rapito a Torino e ritrovato a Milano - la storia (a lieto fine) di Wisi il cane sequestrato : Un 30enne lo aveva sottratto al suo padrone, con la scusa di una passeggiata, il 10 settembre. L'animale è stato ritrovato dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e lo hanno restituto al proprietario. L'hanno denunciato gli agenti del commissariato Villa San Giovanni della questura di Milano per appropriazione indebita, minacce e diffamazione. Al centro un uomo di 30 anni, che avrebbe sottratto il cane a uno stilista di origini ...

Juve - Alex Sandro fa discutere : “Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano…” : Alex Sandro è tornato in Brasile grazie alla pausa per le Nazionali, il terzino si candida ad essere un sicuro protagonista per fino al termine della stagione in campionato e Champions League, Lunga intervista al brasiliano Raiam Santos, visibile anche su YouTube. “Nel mio quartiere non è stato agevole crescere. Tanti miei coetanei sono in carcere, altri hanno preso brutte strade con la droga. Ricordo che andavamo a giocare a calcio, ...