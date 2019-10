Meteo Inverno | prime congetture | atteso un trimestre freddo e nevoso

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 - aggiornamenti stagionali clamorosi per l’Europa [MAPPE] : Siamo da poco entrati nell’autunno ma arrivano già le prime Previsioni stagionali per l’Inverno. Più che di Previsioni, si tratta di tendenze che possono significare sì, minor fiducia, ma che spesso fornisco le tendenze di base e suggerimenti per il potenziale sviluppo dei mesi successivi. Solitamente prevedono le possibilità di scostamento dalla norma (per esempio, più caldo, più freddo, pressione più bassa, pressione più alta, ecc.) su scala ...

Meteo - in Europa è già Inverno : bufere di neve in Norvegia - gran freddo in arrivo a Londra - Parigi - Berlino e Varsavia [FOTO e VIDEO] : In Europa è già arrivato l’Inverno. Nelle ultime ore le prime abbondanti nevicate (decisamente precoci rispetto alla stagione) hanno interessato la Norvegia meridionale, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Oppdal e Storli Gard nel Sud del Paese Scandinavo. Domani arriverà il primo freddo intenso anche su Londra e in Inghilterra, a Parigi e nel nord della Francia, in Belgio, Paesi Bassi, ...

Previsioni Meteo Inverno 2019/2020 : premesse e prime indicazioni sull’evoluzione della stagione [MAPPE] : Ci stiamo avviando, oramai, seppure a piccoli passi, verso il semestre freddo. Il vicino equinozio d’Autunno (lunedì prossimo) pareggia il conto tra la durata del giorno e della notte, il crepuscolo anticipa i tempi e la mente inizia a conformarsi a nuovi tipi comportamentali, magari fantasticando per un attimo su quelli tipici del cambio di stagione: le sciarpe, i cappotti, il focolaio, le tisane, le cene intime o chiassose e, perchè no, ...