Lavori per 87 mila euro in alcuni locali dell' Asp di Ragusa

MotoGp – Puig non vuole farsi scappare Marquez : “migliora ogni anno - Lavoriamo per farlo rimanere con noi” : Alberto Puig soddisfatto del titolo Mondiale conquistato da Marquez: le parole del team manager Honda dopo il Gp della Thailandia Marc Marquez ha conquistato in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale: lo spagnolo della Honda, beffando ancora una volta Fabio Quartararo, si è preso la vittoria della gara di Buriram, che gli ha permesso di festeggiare insieme al team la vittoria del titolo iridato 2019. Una grande gioia per la squadra ...

Bologna. Rotonda di via Zanardi : Lavori per migliorare la viabilità : Da domani, martedì 8 ottobre, riprenderanno i lavori attorno alla nuova Rotonda di via Zanardi. L’obiettivo è apportare un miglioramento

Lavoro - gli Avvocati giusLavoristi : “Possiamo permetterci un’economia centrata sullo sfruttamento del lavoratore?” : “Vogliamo costruire un mercato del Lavoro più rispondente ai bisogni dei lavoratori, senza intaccare l’organizzazione aziendale. Sono percorsi paralleli, non più antitetici e di contrapposizione”. È questo, all’indomani dell’emendamento del governo al decreto rider, il messaggio che ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha fatto pervenire sabato 5 ottobre alla giornata conclusiva del convegno veronese degli Avvocati giuslavoristi ...

Lavori da sogno : De Simone - l’uomo che prova le Ferrari (e decide quando sono perfette) : Quaranta anni, ingegnere, è il capo dei collaudatori: è entrato a Maranello da studente. Macina migliaia di chilometri a Fiorano e sull’Appennino prima di dare l’ok

Strada chiusa - ma i Lavori restano fermi per 4 mesi : "Costretto a chiudere il mio bar" : Incassi azzerati per un esercizio di Bellinzago Novarese. Il titolare accusa l'amministrazione: "È una presa in giro"

Municipio I - piazza Bainsizza : partiti Lavori per nuovo sistema irrigazione : Roma – In una Roma in cui la manutenzione dei giardini è ormai un lontano ricordo, il Primo Municipio si muove in controtendenza. Sono partiti infatti i lavori per la realizzazione del sistema di irrigazione dell’area verde di piazza Bainsizza, riqualificata nello scorso mese di Dicembre. “E’ il primo degli interventi previsti per dotare di sistemi analoghi le aree a verde acquisite in manutenzione dal Municipio I, perché la mancanza del ...

Conte chiede agli industriali un patto per l'Italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

Conte chiede agli industriali un patto per l'italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

Bordoni-Blasi : In Commissione Lavori pubblici per risolvere i problemi del territorio : Roma – Dopo mesi di segnalazioni, interventi e richieste di appuntamento si è finalmente tenuta, grazie all’impegno concreto del coordinatore territoriale del V municipio, Enzo Blasi, la Commissione lavori pubblici sul problema della viabilità di Via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano. Nonostante il problema fosse di tutta evidenza al Municipio, non fosse altro per gli interventi prestati dai competenti Vigili Urbani del V ...

Bordoni-Blasi : Commissione Lavori pubblici a tema la viabilità per risolvere i problemi del territorio : Roma – Dopo mesi di segnalazioni, interventi e richieste di appuntamento si è finalmente tenuta, grazie all’impegno concreto del coordinatore territoriale del V municipio, Enzo Blasi, la Commissione lavori pubblici sul problema della viabilità di Via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano. Nonostante il problema fosse di tutta evidenza al Municipio, non fosse altro per gli interventi prestati dai competenti Vigili Urbani del V ...

Da Nardella a Pizzarotti : i sindaci d'accordo con Ricci sulla riduzione dell'Iva per i Comuni sui Lavori green e scuola : “Ridurre l’Iva portandola al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti green, scuole, trasformazione delle città e delle periferie”. È la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso a Roma, fino al 4 ottobre con incontri, dibattiti, convegni.La proposta di Ricci raccoglie il plauso ...

Fervono i Lavori per la dark mode in WhatsApp per iPhone ma data limite in aprile? : Quando la dark mode in WhatsApp giungerà sugli iPhone, in particolar modo quelli appena supportati dall'aggiornamento iOS 13 e firmware successivi? La volontà di integrare la cosiddetta modalità scura sui melafonini non è certo cosa nuova ma coltivata ormai da mesi grazie al lavoro degli sviluppatori. Tuttavia oggi giungono nuove conferme in tal senso e anche una data limite riferita alla possibile implementazione della funzione. Va messo ...

Governo - Conte : “Renzi? Non ha golden share. Tutti Lavorino per i cittadini” : “Renzi è un esponente di una delle forze che sostengono il Governo, un attimo dopo il giuramento si è sfilato dando vita a dei gruppi autonomi. Non ho problemi a citarlo, ci confronteremo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ma quando si dice che Renzi ha una golden share, rispondo che la golden share ce l’ha anche il M5S, il Pd, Leu, Iv, ce l’hanno tutte le forze che sostengono il Governo. Vedete, ragionare di golden share è ...

Lombardia : Rolfi - 'Lavoriamo a stato di calamità per settore olivicoltura' : Milano, 30 set. (AdnKronos) - "Quest'anno diversi olivicoltori non effettueranno nemmeno il raccolto. Stiamo raccogliendo i dati per valutare la richiesta al Governo dello stato di calamità". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi al termine dell