Fa fatica a leggere in tv le domande di “Chi vuol essere milionario” | 21enne scopre di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Facevadallo schermo del televisore ledella trasmissione “Chimilionario” e così ha pensato di fare una visita oculistica. “Sarà la miopia o semplicemente la stanchezza“, aveva pensato Harry Mockett, musicistadi Nottingham, in Inghilterra. Invece si trattava di un tumore al cervello, contro cui il giovane sta ancora lottando dopo quasi due anni di cure. A raccontare la sua storia è Fox News secondo cui tutto è incominciato nell’aprile del 2018, quando Harry si è accorto che la sua vista era peggiorata e che non riusciva più anitidamente ledel quiz “Chimilionario“, che guarda ogni sera. Così era andato dall’ottico che gli aveva fatto dei nuovi occhiali ma, dopo una settimana che li portava, non aveva avuto alcun miglioramento per cui era tornato a farsi visitare ...

