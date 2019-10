Ciclismo | la Nippo Vini Fantini impegnata al Tour of Taihu Lake | svelata la formazione

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara a tre grandi classiche italiane : svelate le formazioni ufficiali : Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Gran Piemonte. Tre grandi classiche italiane chiudono il calendario italiano del team che correrà ancora anche in Cina al Taihu Lake e in Giappone alla Japan Cup Appena concluso il week-end Emiliano, gli #OrangeBlue si apprestano ad affrontare tre importanti classiche italiane tra Lombardia e Piemonte. Martedì 8 ottobre appuntamento con la Tre Valli Varesine, mercoledì 9 sarà tempo per la centesima ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara per il Giro dell’Emilia e il Gp Beghelli : le formazioni ufficiali : Un ultimo mese intenso attende gli atleti Orange-Blue che saranno impegnati in 5 gare del calendario italiano, in Cina al Taihu Lake e infine in Giappone alla Japan Cup La doppia formazione #OrangeBlue è pronta a dare il via all’ultimo intenso mese di gare del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Sarà un week-end tutto italiano a inaugurare un ottobre ricco di appuntamenti. Sabato 7 atleti del team saranno al via del Giro dell’Emilia, come da ...

Ciclismo - i convocati della Nippo Vini Fantini Faizanè per il Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Week-end pre-mondiale con doppio appuntamento italiano per gli #OrangeBlue, sabato il Memorial Pantani e domenica il Trofeo Matteotti Conclusa la doppia trasferta Toscana il team Nippo Vini Fantini Faizanè si trova già a Cesenatico, pronto a fronteggiare gli appuntamenti del week-end. Sabato 21 settembre si svolgerà il Memorial Marco Pantani, domenica 22 settembre il Trofeo Matteotti. Gli #OrangeBlue si presentano al via con due formazioni ...