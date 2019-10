Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a unmesi di reclusione per Tiziano, genitori di Matteo, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino. L'articolo “Tizianodaa unmesi”: ladel pm al processo di Firenze per fatture false proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Renzi: 'Spostiamo le risorse del cuneo fiscale sulla famiglia'. Che babbo Tiziano ha tanto bisogno [LEGGI… - fattoquotidiano : “Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi”: la richiesta del pm al processo di Firenze per… - sebaquila : RT @ultimenotizie: È attesa per oggi la sentenza del tribunale di Firenze per il processo per presunte false fatture che vede imputati i ge… -