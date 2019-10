La Lega punta su Volpi presidente Copasir | esclusiva Affaritaliani it

Cantiere Pd-M5s su legge elettorale. Lega punta su referendum - Cav frena : Il tema della legge elettorale torna al centro del dibattito politico. Enrico Letta propone il voto ai sedicenni, il premier Conte, il segretario del Pd Zingaretti e il capo politico M5s Di Maio aprono. Nella maggioranza sono anche in corso riflessioni sul sistema di voto su cui puntare. E anche nel governo si ragiona se accelerare su un sistema proporzionale per 'stoppare' le manovre leghiste, ma i tempi non sono ancora maturi. Pd e M5s ...

Upas - puntate dal 23 settembre : Irene accusa dei problemi Legati alla crisi dei genitori : Lo sceneggiato Un Posto al sole, ambientato interamente a Napoli, continua a collezionare ottimi ascolti su Rai 3. alla luce delle anticipazioni, le prossime puntate puntate in programmazione dal 23 al 27 settembre si preannunciano a dir poco ricche di situazioni inattese per gli spettatori. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Vittorio Del Bue e Anita Falco saranno sempre più vicini mentre la piccola Irene inizierà ad avere dei problemi per via ...

Claudio Borghi : "Cari amici del M5s - sono pronto a seppellirvi". Vendetta Lega in punta di regolamento : "sono pronto a seppellire gli amici del M5s con le leggi che mi hanno bocciato". Claudio Borghi, su La Stampa, annuncia la guerra parlamentare contro il governo dell'inciucio. Tutto in punto di regolamento, però: il leghista è presidente della Commissione Bilancio alla Camera e come i suoi colleghi

Il M5s punta tutto su Conte. Il Pd è al bivio - la Lega in attesa : All'indomani dell'endorsement di Beppe Grillo e della condizione posta sul tavolo con il Pd da Luigi Di Maio, il Movimento 5 stelle sembra puntare tutto su Giuseppe Conte. "O lui o il voto", è il mantra che riunisce le diverse anime del M5s, anche quelle più refrattarie all'accordo per un eventuale governo con il Pd, attorno alla proposta fatta ieri sera da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti. Proposta che al momento è stata respinta da parte di ...

Nel menù della festa della Lega a Pontida spuntano le pizze "Sea Watch" e "Aquarius" : Per gli ideatori è “una goliardata”, per altri è una scelta dal gusto quantomeno dubbio. Alla festa della Lega di Pontida a far discutere è la pizza. Al tradizionale appuntamento nel luogo simbolo per il Carroccio, infatti, c’è un menu tutto particolare per le pizze servite a militanti e simpatizzanti: si va dalla pizza ‘Ladrona’ alla ‘Ruspa’, fino alla ‘pizza del ...

Pontida - alla festa della Lega spuntano le pizze “Sea Watch” e “Aquarius” : è polemica. Il sindaco : “Scegliamo argomenti per riderci su” : Una pizza per ogni gusto. Ci sono le classiche Margherita e Capricciosa, ma anche le “Speciali”, chiamate così forse più per i loro nomi che per gli ingredienti scelti, come ad esempio la Pizza del Capitano o la Padania Libera. È il menu proposto dalla festa della Lega di Pontida, in provincia di Bergamo, un appuntamento fisso dell’estate, quest’anno fissato dall’8 al 18 agosto. Ma, accanto ai nomi di partito, ...