Dispersione scolastica | un ragazzo su 5 lascia  le scuole superiori

Fonte : corriere

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna uno studente su tre a 18 anni, anche se ha il diploma, non ha le competenze minime per entrare nel mondo del lavoro

Corriere : Allarme scuola, l’esercito dei diplomati che sono «analfabeti» - Corriere : Allarme scuola, l’esercito dei diplomati che sono «analfabeti» - AnnaAscani : La #Scuola purtroppo soffre di vari problemi: dispersione scolastica, precariato dei docenti, problemi di sicurezza… -