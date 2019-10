UeD Gemma straziata | Tina | “Abbiamo capito tuo stato mentale” | poi il dottore

UeD Ida Platano scrive a Gemma : messaggio da brividi ma scoppia il caos : UeD Ida Platano scrive a Gemma Galgani: messaggio da brividi ma scoppia il caos Il forte legame amichevole che unisce Ida Platano e Gemma Galgani non è certo una novità. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne si sostengono e si stimano da diverso tempo. Oggi, per sottolineare lo speciale rapporto che […] L'articolo UeD Ida Platano scrive a Gemma: messaggio da brividi ma scoppia il caos proviene da Gossip e Tv.

“Umiliazione totale”. UeD - Gemma Galgani nel centro del mirino : accuse da tutte le parti : Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama è sempre nel centro del mirino. Se prima era Tina a prenderla di mira, adesso ecco che Gemma Galgani viene presa di mira anche da alcune donne del parterre femminile come Barbara De Santi che ha davvero esagerato. Una novità assoluta con il pubblico ormai spaccato e diviso tra chi non riesce a fare a meno di Gemma Galgani e chi invece le chiede un passo indietro.\\Tutto è nato dal commento di Gemma al ...

Anticipazioni UeD - Trono over del 7 settembre : Gemma sfila come Marilyn Monroe : Sabato 7 settembre è stata registrata, agli studi Titanus, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata interamente ai protagonisti del Trono over. Al centro di tutte le scene c'è stata sempre Gemma Galgani, seguita da Ida Platano, Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e dal ritorno in studio di un'ex dama che l'anno scorso aveva lasciato lo show fra le polemiche, Anna Tedesco. Il ritorno di Anna Tedesco Le ultime Anticipazioni della seconda ...

Trono Over UeD : Barbara De Santi fa una rivelazione su Giorgio e Gemma : Barbara De Santi del Trono Over ha litigato con Gemma per via di Giorgio: la confessione La popolare dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Barbara De Santi, ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv. E in questa occasione, oltre a parlare del suo passato e dei suoi piani futuri, ha anche fatto una clamorosa rivelazione su Giorgio Manetti e Gemma Galgani che ha già fatto discutere. Cosa ha detto? Il giornalista del ...