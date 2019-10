È guerra nel regno dei cieli

Conte : «Il calcio è uno sport non una guerra. Agnelli ha dato importanza a quella petizione - ha sbagliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...

guerra al contante - ma crescono i crimini informatici : carte di credito nel mirino - raid nel tuo conto : La lotta al contante e la cosiddetta «digitalizzazione dei pagamenti» è uno degli obiettivi messi nero su bianco dal ministro dell' Economia Roberto Gualtieri nella Nota di aggiornamento al Def pubblicata lo scorso lunedì. Il fine dichiarato è contrastare l' evasione fiscale ma anche garantire «un m

Calabria - nel Pd è scoppiata la guerra : il governatore Oliverio (che vuole ricandidarsi) sfida Nicola Zingaretti e i vertici regionali : A pochi mesi dalle elezioni regionali, ormai il Pd calabrese è spaccato, frantumato tra il governatore uscente Mario Oliverio che vuole ricandidarsi a ogni costo e il partito “ufficiale”, quello degli eletti che, in nome del rinnovamento e del cambiamento, si sono schierati con il segretario Nicola Zingaretti, con il commissario regionale Stefano Graziano e con il responsabile del Mezzogiorno Nicola Oddati. Da una parte Oliverio e i circoli del ...

Eleanor Tomlinson nel trailer de La guerra dei Mondi : la rossa di Poldark in balia di un’invasione aliena : Questa volta non ci saranno problemi alla miniera o di cuore per la bella Eleanor Tomlinson che appare bellissima del trailer de La Guerra dei Mondi rilasciato in queste ore dalla BBC. La nuova serie, il reboot del classico di H.G. Wells, sbarcherà in tv il prossimo autunno, ma solo oggi si mostra in un lungo promo in cui ritroveremo l'amata rossa di Poldark ma anche uno dei personaggi più amati della serie tv Once Upon a Time, Robert ...

LIVE Slovenia-Polonia 2-1 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : è guerra nel quarto set (14-15)! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Sbaglia anche Bieniek, si va avanti ad errori, da una parte e dall’altra. 17-18 Invasione di Kozamernik. 17-17 Errore al servizio, zona calda del set in vista. 16-17 Diagonale vincente di Muzaj, non sfruttano i padroni di casa. 16-16 Ace di Urnaut, il palazzo scende giù, scende giù! 15-16 Risponde Pajenk, adesso la tensione è alle stelle, si protesta ad ogni punto. 14-15 Bieniek ...

Armi da guerra : nel mondo più di 30mila droni militari : Più di trentamila velivoli senza equipaggio sparsi per il mondo e pronti a colpire. I numeri del macrocosmo dei droni militari sono impetuosi. E cresceranno ancora

Napoli - la guerra dei bagni nella scuola dell?infanzia : «Bimbi in classe un giorno a settimana» : Servizi igienici guasti e intasati in maniera tale da risultare inutilizzabili. Per questo la dirigente scolastica del 63esimo Circolo Didattico Andrea Doria, Maddalena Iannone, si è visto...

Corbyn scaricato dal suo stratega : guerra intestina nel Labour : Andrew Fisher, stratega del partito e autore dell'ultimo manifesto, ha annunciato che lascerà il Labour alla fine dell'anno

Trump allontana i rischi di guerra nella crisi con l’Iran : Donald Trump smorza i toni della crisi con l'Iran, allontanando i rischi di guerra: se Teheran “sembra sia responsabile” del devastante attacco alle infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, il Presidente americano ha aggiunto che “verifiche sono ancora in corso” e che vorrebbe “evitare” un conflitto militare

Iran-Usa - l’attacco al petrolio saudita preoccupa Washington e incendia i negoziati di pace : il nodo della guerra nello Yemen : Sono estremamente significativi gli effetti economici e politici dell’attacco con droni contro le installazioni petrolifere dell’Arabia saudita. Quelli economici sono pesanti e immediati, visto che l’impianto di Abqaiq è il centro del sistema energetico saudita. Quelli politici, invece, rendono ancora più infuocata una situazione già molto difficile. Gli Stati Uniti non hanno infatti perso tempo e hanno immediatamente indicato nell’Iran il ...

Governo - Conte : lista sottosegretari entro domani. Ma nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

"Hong Kong è la nuova Berlino nella nuova guerra fredda". Joshua Wong in tour per internazionalizzare la crisi : internazionalizzare la crisi di Hong Kong, esortando i Paesi occidentali a schierarsi al fianco dei manifestanti dell’ex colonia britannica per la difesa dei valori democratici. È con questo obiettivo che il 22enne Joshua Wong, uno dei leader delle proteste di Hong Kong, sta conducendo il suo tour tra Europa e Stati Uniti, dopo il fermo di qualche giorno fa in aeroporto per aver violato l’obbligo di dimora. Joshua Wong ...

Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record : Ad altre Borse, per rivedere i massimi, manca molto di più: a Piazza Affari (indice Ftse Mib) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%)

El Paìs : nel calcio femminile spagnolo scoppia la guerra sui diritti tv : La Federcalcio Spagnola ha iniziato a commercializzare i diritti della lega di calcio femminile ed è iniziata la guerra dei diritti tv. Lo racconta El Paìs. Ieri la squadra femminile di Madrid ha impedito l’ingresso alle telecamere Mediapro per trasmettere la partita contro il Betis sul canale GOL. I diritti tv sono stati assegnati a Mediapro per tre anni per 9 milioni di euro. Dei 16 club che compongono l’Associazione dei club ...