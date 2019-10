Ascolti | Ulisse vince l’ultimo scontro

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ancora un successo per “– il piacere della scoperta”, il programma di divulgazione di e con Alberto Angela, è stato il più visto del sabato sera tv con 3 milioni e 821 mila telespettatori pari al 19.7 di share. Al secondo posto su Canale 5, in crescita, Amici di Maria De Filippi Celebrities seguito da 3.271.455 (19.68%). Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata con 7 milioni 909 mila spettatori pari al 36.99 di share (Mediaset 33.67%, La7 3.18%). A Mediaset la seconda serata con il 38.73% (Rai 29.79%, La7 2.33%) e l’intera giornata con il 33.45% (Rai 33.11% e La7 3.04%). Nell’access prime timeI soliti ignoti – il ritorno con 4 milioni 539 mila e il 21 di share. Su Canale 5 per Striscia la notizia 3.388.000 spettatori (15.72%). Su Retequattro “Stasera Italia Weekend” condotto da Giuseppe Brindisi con ...

