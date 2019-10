Milan-Inter | lo stadio dei desideri che il Consiglio comunale non vuole

Nuovo San Siro - quella di Inter e Milan è una strategia per bypassare il no del Comune? : Il Sole 24 Ore scrive del progetto del Nuovo stadio di Milano, il Nuovo San Siro. A guardare i numeri, non sembrerebbe che Inter e Milan avrebbero l’appoggio del consiglio comunale Milanese. Dei 48 consiglieri presenti, 20 sono per il no (Lega e liste civiche di sinistra), 7 si dichiarano tendenzialmente non favorevoli (Forza Italia, soprattutto), 19 sono indecisi e aperti al dialogo (Pd e altre liste civiche), 2 favorevoli, di cui uno, ...

Nikola Tesla Exhibition : dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo interattiva dedicata allo scienziato : Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: con questo obiettivo Milano ospita la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. La prima e unica tappa italiana del tour mondiale della mostra, organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, sarà allestita dal 5 ottobre 2019 ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio tedesco all’intervallo (42-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fondamentale la tripla di Scola, che riporta sul -8 Milano. Brutto secondo quarto comunque della squadra di Messina. Bayern avanti 42-34 con 11 punti di Lucic. 42-34 SCOLA DA CAMPIONE! Tripla sulla sirena incredibile dell’argentino. Bella difesa di Milano che recupera il pallone. Ultimi cinque secondi. Milano non controlla due volte il rimbalzo. Palla al Bayern ...

Niente San Siro per il derby Inter-Milan femminile : Il derby tra le squadre femminili di Milan e Inter, in programma il prossimo 13 ottobre (alle 15) non si giocherà a San Siro. In quei giorni, infatti, lo stadio milanese sarà interessato da alcuni lavori che renderebbero impossibile disputare la stracittadina. La FIGC ha comunicato ufficialmente che il derby sarà giocata a Sesto San Giovanni, allo Stadio Breda. L’idea di disputare la partita a San Siro era ritenuta importante anche perché questa ...

Calciomercato : Milan e Inter potrebbero rinforzarsi - Ozil e Jay Rodríguez fra i nomi : Due situazioni completamente diverse quelle di Inter e Milan. Le due società Milanesi stanno vivendo momenti completamente differenti, coi rossoneri decisamente sotto le aspettative e più indietro rispetto ai cugini nerazzurri. Se da una parte l'Inter potrebbe cercare a gennaio, con la riapertura del mercato, di puntellare la rosa, il Milan potrebbe decidere di effettuare qualche colpo riparatore per cercare di salvare la stagione. Nel mirino ...

Barcellona-Inter 2-1 - le pagelle nerazzurre : i Milanesi sprecano e cadono nella ripresa : Si è appena concluso il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League tra Barcellona e Inter sul risultato di 2.-1 per i catalani. Nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez già al 3', ma nella ripresa i blaugrana rimontano con la doppietta di Luis Suarez al 58' e all'84'. Padroni di casa ora in testa al girone con quattro punti, alla pari con il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri restano in fondo con 1 ...

Milano. Cooperazione Internazionale di Polizia : condividere informazioni : L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato è intervenuto, su delega del presidente Attilio Fontana, all’auditorium

Inter-Milan - niente San Siro per il derby femminile : Inter-Milan femminile stadio. Milan e Inter sono state protagoniste recentemente del derby di campionato, vinto brillantemente dai nerazzurri in testa a punteggio pieno, ma si avvicina anche un’altra stracittadina milanese che avrà questa volta per protagoniste le due squadre femminili. In casa rossonera negli ultimi mesi non sono mancati i cambiamenti con la scelta di […] L'articolo Inter-Milan, niente San Siro per il derby ...

Milan e Inter - assemblea con i cittadini per il nuovo stadio : nuovo San Siro assemblea – Milan e Inter il prossimo 8 ottobre parteciperanno a un’assemblea pubblica presso la sede del Municipio 7 di Milano per confrontarsi con i cittadini sui progetti presentati per il nuovo stadio a San Siro. Lo rende noto Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7. «Ho sempre sostenuto – ha sottolineato Bestetti […] L'articolo Milan e Inter, assemblea con i cittadini per il nuovo stadio è stato ...

Milan-Inter - si lavora anche al Piano B per il nuovo stadio : Presentati i due progetti per il nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, ora la palla è passata al Comune di Milano. Milan e Inter non vogliono però farsi trovare impreparate e, come scrive “La Repubblica”, continuano a tenere in considerazione quel “Piano B” rappresentato dalle aree Falck di Sesto San Giovanni. In […] L'articolo Milan-Inter, si lavora anche al Piano B per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - Spalletti si tira fuori : “ho un contratto con l’Inter - dovreste venire a raccogliere uva con me” : L’allenatore toscano ha spento sul nascere le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Milan al posto di Giampaolo Al momento si gode un po’ di riposo Luciano Spalletti, esonerato dall’Inter al termine della scorsa stagione per far posto ad Antonio Conte, che ha iniziato al meglio quest’anno con sei vittorie nelle prime sei partite di Serie A. Spada/LaPresse Adesso, il nome dell’allenatore di Certaldo è ...

Serie A - calendario 7^ giornata in tv : Inter-Juventus su Sky - Genoa-Milan su Dazn : Archiviata la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà un big match imperdibile: Inter-Juventus. Il derby d’Italia verrà disputato domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20:45 a San Siro. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. La sfida avrà un valore maggiore rispetto alle ultime stagioni, visto che l’Inter lotta per lo scudetto e si è candidata prepotentemente ad essere ...

Milan-Fiorentina - i tifosi rossoneri hanno perso la pazienza : “fuori i coglioni” - dura contestazione nell’intervallo : dura contestazione nell’intervallo di Milan-Fiorentina: con i rossoneri sotto di un gol i tifosi perdono la pazienza Milan-Fiorentina 0-1 dopo 45 minuti di gioco. Recita questo il tabellino del match della domenica sera, valevole per la 6ª giornata di Serie A. Un punteggio che, unito ad un pessimo inizio di stagione dei rossoner, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, nell’intervallo la contestazione è stata durissima. ...

Arnault ai tifosi del Milan : «Nessun interesse sul club» : Dopo le indiscrezioni, peraltro già smentite, di una possibile offerta di LVMH per rilevare il controllo del Milan dal fondo Elliott, anche la famiglia Arnault, principale azionista del colosso francese del lusso, interviene per negare qualsiasi interesse nei confronti del club rossonero. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Antoine Arnault, figlio del numero […] L'articolo Arnault ai tifosi del Milan: «Nessun interesse sul ...