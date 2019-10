Conti correnti | le cinque regole per scegliere quello meno caro | dall’indicatore di costo

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui Conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Antitrust avvia procedimento su Telepass : “Discriminazione dei consumatori che intendono pagare con Conti correnti esteri” : Sospetta discriminazione dei consumatori che intendono pagare con conti correnti esteri. E’ l’ipotesi in base alla quale l’Antitrust contesta a Telepass la “possibile violazione della disciplina di derivazione comunitaria che vieta di impedire o applicare condizioni diverse ai consumatori che intendano pagare attraverso domiciliazione su conti correnti esteri, la cosiddetta Iban discrimination”. L’avvio di un ...

Conti correnti - perché la spesa si è impennata nel 2018 : Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente (+9,4%), attestandosi a 86,9 euro: è il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1)

Conti correnti - continua la corsa all'aumento : quanto ci costa tenere i soldi in banca : Secondo l'indagine periodica di Bankitalia sui costi dei Conti correnti delle famiglie, nel 2018 l'aumento medio è stato di...

Fisco : Gasparri - ‘all’orizzonte prima patrimoniale su Conti correnti’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Allarme rosso, la prima patrimoniale del governo Pd-grillini si profila all’orizzonte. L’attacco è diretto sui conti correnti degli italiani. Chi usa più di millecinquecento euro di contanti sarà tartassato. Una cifra esigua, una manovra odiosa che colpisce soprattutto la fascia più anziana della popolazione che usa meno altri strumenti di pagamento”. Lo afferma il senatore di Forza ...

Banche e Conti correnti - una rivoluzione : addio chiavette token - cosa cambia per i bonifici : Vanno oggi in pensione le chiavette (token) per accedere ai conti on line. E infatti dal 14 settembre diventano obbligatorie le nuove norme per garantire ai conti una maggior sicurezza e assicurare la trasparenza dei movimenti di denaro in Europa. La piccola grande rivoluzione prevede l' adozione di

Novità Conti correnti - open banking al via con la PSD2 dal 14 settembre : Con la direttiva PSD2 è partita la rivoluzione sui conti correnti con Novità subito in vigore, dal 14 settembre del 2019, mentre per altre alle banche è stata concessa una proroga. In particolare, è già realtà l'entrata in vigore dell'open banking, mentre per la cosiddetta strong authentication gli istituti di credito avranno più tempo per mettersi al passo in scia ad un rinvio concordato, per il nostro Paese, tra l'EBA, Autorità Bancaria ...

Carlo Conti sui concorrenti di Tale e Quale Show : “Puntata difficile” : Tale e Quale Show: Carlo Conti in difficoltà all’inizio della prima puntata La nona edizione di Tale e Quale Show ha preso finalmente il via dopo giorni di grande attesa. Un ritorno molto gradito, soprattutto per essere il primo varietà ad essere trasmesso negli studi Fabrizio Frizzi. Negli stessi, invece, farà il suo debutto domenica Mara Venier. Carlo Conti ha aperto la puntata con grande sicurezza non nascondendo una sua difficoltà sui ...

Conti correnti - da oggi cambia tutto : addio chiavette - arrivano i mobile token : Da oggi entra in vigore la nuova direttiva europea denominata PSD2 (Payment services directive 2). E con essa tutta una serie di novità che mirano a disciplinare i pagamenti digitali, garantendo maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti

Rincari autunno - rischio aumenti a pioggia : benzina - bollette energia - Conti correnti : L'ultimo trimestre del 2019 sarà sfidante per le famiglie italiane, dal lato dei consumi, in quanto ad incombere ci sono Rincari a pioggia in molti settori dell'economia. Uno degli aumenti più temuti è rappresentato dall'aumento dell'Iva che il nuovo Governo giallo-rosso dovrà disinnescare trovando le necessarie coperture finanziarie, ma si registrano tensioni sui prezzi pure sui conti correnti bancari, Rc auto, accise sui carburanti, trasporti, ...

Evasometro - cos'è e come funziona il nuovo meccanismo di controllo del fisco sui Conti correnti : Il nuovo strumento a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate per scovare eventuali evasori si chiama Evasometro. Nonostante il quadro politico incerto dovuto alla crisi del governo Conte, il fisco non si ferma e approfitta della fine dell'estate per cominciare la sperimentazione di un nuovo meccanismo che promette controlli più accurati tra movimenti bancari e le dichiarazioni dei redditi in modo tale da far fuoriuscire ...

Evasometro - via ai primi controlli su saldi e movimenti di Conti correnti : L?Evasometro è pronto a colpire. In assenza di indicazioni chiare da parte del governo - la crisi di questi giorni non aiuta certo a rasserenare il quadro - l?Agenzia delle Entrate...

Tale e Quale Show - Carlo Conti : Ecco Cosa Penso dei Concorrenti! : Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale Show, rivela in un’intervista che Cosa ne pensa dei concorrenti che gareggeranno nella nuova stagione! Ecco Cosa dice in particolar modo di Francesco Monte! Tale E Quale Show: Carlo Conti rivela Cosa ne pensa di alcuni Concorrenti! Carlo Conti, è pronto a pilotare la nona edizione del programma “Tale E Quale Show”. Il noto conduttore fiorentino ha rilasciato in queste ore ...