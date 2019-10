Bicycles Will Save the World | una coppia di ricercatori con la loro cagnolina lascia il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo dithe, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel Rayneau-Kirkhope, 33 anni, che, insieme allaZola, si sono presi una pausa dallavoro difisici per pedalare attraverso l’Europa e lanciare un messaggio forte contro i cambiamenti climatici, sull’onda della mobilitazione globale lanciata dalla giovane attivista Greta Thunberg. “Fino all’inizio di quest’anno entrambi lavoravamo come fisici presso università ed istituti di ricerca. Arianna si stava ...