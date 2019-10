Anticipazioni Uomini e Donne | Javier ritorna | Giulio Raselli furioso

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 4 ottobre 2019)oggi:Martinez chiede scusa a Sara Tozzi L’ultimo appuntamento settimanale convedrà in onda il Trono Classico., Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche saranno al centro della puntata del venerdì che inizierà con un colpo di scena:Martinez tornerà nel salotto di Maria De Filippi per dire la sua dopo la segnalazione che ha portato Sara ad eliminarlo. Il ragazzo confesserà di aver avuto una relazione turbolenta con la ragazza con la quale si è scambiato i messaggi mostrati in puntata, ma la loro storia si sarebbe chiusa. Lui però avrebbe avuto delle difficoltà a comunicare alla giovane di non essere innamorato di lei, proprio in ragione del loro rapporto complicato.chiederà una seconda possibilità a Sara Tozzi, e si dirà disposto a tornare nel Trono Classico per corteggiarla. La ...

