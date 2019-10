Vogliono pagare al bar con il reddito minimo | finisce in rissa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Valentina Dardari Quando la barista si è rifiutata è stata aggredita. I fidanzati, ubriachi, sono stati arrestati dalla polizia intervenuta Brutta serata per una barista di Trieste che sabato 28 settembre è stata aggredita da una coppia nel locale dove lavorava. I due avrebbero preteso dile consumazioni utilizzando la tessera deldi cittadinanza. Quando la donna si è rifiutata, i due fidanzati, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, l’hanno aggredita. Il fatto è avvenuto a Trieste, in via Gabriele D’Annunzio, verso le 7,30 di sera. La coppia, un 40enne di Portogruaro e la sua fidanzata, milanese di 39 anni, erano entrati nel bar per consumare. Al momento del pagamento però, secondo quanto emerso, avrebbero tirato fuori la card chiedendo di poterla usare. Quando la barista si è rifiutata, la 39enne le è saltata al viso graffiandola e schiaffeggiandola. La ...

