Perché il film su «Joker» con Joaquin Phoenix mette a disagio e divide il pubblico

Bar Refaeli a Verissimo sull’ex Leonardo DiCaprio : ‘Non vedo i suoi film Perché provo una strana sensazione’ : La supermodella israeliana Bar Refaeli è ospite per la prima volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 5 ottobre su Canale 5, la Refaeli ha rivelato il sesso del futuro terzogenito: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”. Per lei e il marito Adi Ezra, sposato nel 2015, è il primo maschio dopo le due figlie Liv (nata nel 2016) ed Elle (nel 2017). Vari gli argomenti toccati nel corso ...

"Joker" arriva in sala. Perché andare a vedere il film con Joaquin Phoenix? - : Marina Lanzone Dopo l'interpretazione intensa di Heath Ledger è facile cadere nel tranello del confronto e pensare che "Joker" di Todd Phillips sia l'ennesimo film non all'altezza delle aspettative. Ma questa volta l'idea c'è ed è diversa dal solito Il grande giorno è arrivato. Il 3 ottobre, dopo aver sbancato a Venezia, strappando il Leone d’Oro, "Joker" si presenterà davanti alla sua giuria più severa, il pubblico. Una platea, ...

“Perché il film su Chiara Ferragni sta facendo successo?” : “Perché il film su Chiara Ferragni sta facendo successo?” Il film di Chiara Ferragni sta andando benissimo. Il libro di Giulia De Lellis – una che si vanta di non avere mai letto libri tranne Il piccolo principe – sta andando altrettanto bene. Il web che conta si straccia le vesti e tuona contro l’imbarbarimento culturale, come se fosse strano che i prodotti pop (da POPolari) vendano a discapito di autori che essi considerano più alti. ...

Antonio Monda in esclusiva : «Vi sorprenderò - sarà una Festa del Cinema che voi umani non avete mai visto. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

La Malesia ha vietato la proiezione del film “Hustlers” - con Jennifer Lopez - Perché «eccessivamente osceno» : Il film Hustlers, che ha per protagonista Jennifer Lopez e che parla di quattro spogliarelliste che organizzano una truffa ai danni di alcuni ricchi clienti, è stato vietato in Malesia per il suo contenuto «eccessivamente osceno». La decisione è stata

Chiara Ferragni - Perché vedremo il suo film anche se diciamo che non ci piace : Per il primo documentario sulla nostra influencer più famosa al mondo, «Chiara Ferragni Unposted», il genere di uscita e distribuzione è quello delle grandi occasioni. Anteprima mondiale a un festival del cinema internazionale (a dare prestigio e autorevolezza), uscita evento nelle sale (solo per tre giorni ma con circuito diffuso) e quindi lo streaming (su Amazon Prime Video). Il pubblico? Eterogeneo. Se il prodotto, infatti, a detta di chi ...

È uscito Submergence - l’ultimo film di Wim Wenders. Ma non ne parla nessuno. Perché? : Lo scorso weekend è uscito nel disinteresse generale Submergence, l’ultimo film di finzione di Wim Wenders. Ultimo si fa per dire: sì tecnicamente lo è, ma è di due anni fa e fino a oggi nessuno l’aveva voluto distribuire. Eppure i protagonisti sono due quasi divi, il premio Oscar Alicia Vikander e James McAvoy. Ne hanno parlato in pochissimi. È la maledizione di Wim Wenders: negli anni Settanta e Ottanta era la punta di diamante del nuovo ...

Il film di The OA non si farà - ecco Perché e cosa ne pensa Brit Marling : Lotte a suon di hashtag sui social, raccolte fondi, marketing spontaneo, flash mob, scioperi della fame… I fan di The OA le hanno provate davvero tutte per scongiurare la cancellazione della loro serie del cuore, ma a quanto pare ogni sforzo è stato vano. Netflix, infatti, ha messo la parola fine alla faccenda dichiarando che non ci sarà una terza stagione e neppure un film di The OA che aiuti a dare una conclusione alla storia. Secondo una ...