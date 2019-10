L' ultima dei giallorossi è il rincaro sul diesel

ESCLUSIVO. Ecco l'ultima foto di Mifsud - il professore al centro dei guai di Trump : L’ultimo avvistamento risale al 21 maggio 2018, ormai un anno e mezzo fa, presso lo studio dei suoi avvocati a Zurigo. Di quella foto scattata da un iPhone dell'uomo chiave del Russiagate scomparso nel nulla aveva parlato l'Associated Press, senza però pubblicarla. Ora il Foglio è in grado di pubbli

Matrimonio a Prima Vista Italia 2019 - alla penultima puntata ci godiamo la vera resa dei conti : ...

Spettatori Serie C - i dati sull’ultima giornata dei tre gironi e la media generale : Spettatori Serie C – Si è conclusa un’altra giornata di Serie C e una nuova sta per cominciare. Il Monza continua la sua marcia inarrestabile nel girone A, il Padova comanda nel girone B, continuano le sorprese nel girone C. Bari, Catania e Catanzaro cadono in trasferta, vincono Ternana e Reggina. I dati sugli Spettatori dell’ultima giornata e la media generale delle partite casalinghe. GIRONE A NOVARA-PERGOLETTESE ...

Governo - Di Maio : «Io il più scettico su Pd. Fidarsi? La prova sarà il taglio dei parlamentari». Dem : «No ultimatum» : «È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto». «taglio parlamentari, salario minimo e no aumenti dell’Iva. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?». «Proietti candidata in Umbria»

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Whirlpool - l'ultimatum dei sindacati : "La situazione è grave" : Benzina sul fuoco nel confronto tra sindacati e il neo ministro Stefano Patuanelli: 430 famiglie attendono di sapere il...

Tasse - l'ultima follia dei 5 Stelle : aumentare l'Iva a chi paga l'hotel in contanti. Ira degli albergatori : Dopo la proposta di alzare le Tasse su merendine, sulle bibite e i voli per finanziare gli aumenti di stipendio degli insegnanti pubblici (idea partorita dal neoministro dell'Istruzione grillino, Lorenzo Fioramonti) l'altra proposta firmata Cinque Stelle prende di mira gli hotel e tutti coloro che v

I decreti sicurezza allontanano M5s e Pdultimatum di Di Maio - dem : dialogo o votoLe delegazioni dei due partiti da Conte : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

L’ira dei dem : “No all’ultimatum - si trovi accordo” : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Proteste e lamentele dalle file del Pd contro la decisione del M5S di sospendere, per ora, . Dai pentastellati è arrivato l’ultimatum a chiarire la posizione dei dem sulla premiership di Giuseppe Conte, prima di continuare la discussione sul programma. “Ma quale veto su Conte? La realtà è che non c’è nessun veto, visto che ieri c’è stato un incontro tra il segretario Zingaretti e ...

G7 : Amazzonia - nucleare iraniano - tasse ai giganti del web - guerra dei dazi. L’ultima giornata del summit - tra accordi e tensioni : Clima, dialogo con l’Iran, tasse ai giganti del web e guerra dei dazi con la Cina. Sono questi i temi che hanno occupato meeting ufficiali e incontri bilaterali tra i sette grandi del mondo nella tre giorni di Biarritz. Un G7, quello ospitato dalla cittadina francese, che si è svolto in un clima di tensione inusualmente elevato, prima con l’arrivo a sorpresa del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, che ha tenuto un bilaterale ...

Crisi di governo - il silenzio dei leader e l’ultimatum del Quirinale che s’avvicina : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Crisi di governo - il silenzio dei leader e l’ultimatum del quirinale che s’avvicina : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

Il Rolex Rainbow Daytona di Ed Sheeran è l'ultima mania dei collezionisti vip : Così come le t-shirt e gli zainetti con unicorno, anche l'orologio di lusso arcobaleno è entrato nel guardaroba maschile. Si tratta del Rolex Rainbow Daytona, caratterizzato da una ghiera impreziosita di zaffiri effetto arcobaleno e da una cassa con diamanti. Poi c'è chi lo sceglie in quadrante nero, chi all'oro rosa, che va per la maggiore, preferisce l'oro giallo o bianco, e chi ai luccichii iridati aggiunge ...

L'ultima del capo dei gesuiti : "Il diavolo è una figura simbolica" : Giuseppe Aloisi Padre Arturo Sosa, vertice dei gesuiti, nega l'esistenza fisica del diavolo. Ma Jorge Mario Bergoglio è il Papa che ha nominato più volte il demonio nella storia della Chiesa cattolica Padre Arturo Sosa, superiore generale dei gesuiti, non è nuovo a riflessioni dottrinali di questo stampo, ma la negazione del diavolo quale entità fisica rischia di collimare, e non poco, con la pastorale dal Papa regnante. Jorge Mario ...