Legge di Bilancio 2020 | “riforma fiscale e spending dopo la manovra”

Legge di bilancio 2019-2020 : stop a riforma ticket sanitari. Nuove tasse su badanti e stangata sul diesel? : Le ultime dalla Legge di bilancio 2019-2020 parlano di uno stop alla riforma dei ticket sanitari, di Nuove tasse su colf e badanti e di stangata sulle agevolazioni per il diesel. Per l’Iva l’ipotesi rimodulazione non è stata del tutto abbandonata, con convergenze tra Pd, M5s e Italia Viva su pannolini e assorbenti. Per Matteo Renzi: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - gli esclusi dalla Q100 attendono risposte : La Legge di Bilancio 2020 comincia a delinearsi all'interno della NaDef e sono molti i lavoratori in età avanzata che si trovano a fare i conti con i requisiti di accesso alla pensione. L'attesa conferma della quota 100 ha infatti rappresentato un importante passo in avanti rispetto all'incertezza delle scorse settimane, posto che una sua eliminazione avrebbe creato il rischio concreto di costituire nuovi esodati. Nonostante ciò, le alternative ...

Pensioni 2020 : tutte le novità in arrivo nella nuova Legge di bilancio : Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti cambiamenti in ambito politico, con la nuova squadra di governo che si appresta a guidare il nostro Paese verso la Legge di bilancio 2020, che rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per quel che concerne il capitolo Pensioni. L’intento principale del Conte bis, come ormai noto, è quello di mettere i conti in regola per evitare innescare le famose “clausole di salvaguardia”. Per ...

Legge di Bilancio 2020 : Quota 100 - Flat Tax e bonus. Tutte le novità : Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax. Legge di Bilancio 2020, il superbonus ...

Manovra - Commissione Ue non commenta il progetto di Legge di bilancio prima del 15 ottobre : No comment della Commissione europea, fino a quando tutti i passaggi della procedura di valutazione dei conti pubblici non saranno terminati. Lo ha detto una portavoce della Commissione, rispondendo a chi chiedeva se con un peggioramento strutturale di 0,1% di Pil l'Italia sarà considerata rispettosa delle regole.Continua a leggere

Def - Legge di Bilancio da 29 miliardi Sul cuneo fiscale solo mini-ritocco : Una legge di Bilancio da oltre 29 miliardi di euro, necessaria a sterilizzare le clausole di salvaguardia, tagliare il cuneo fiscale di 2,5 miliardi (a partire da metà anno), finanziare alcune misure pro-imprese come Industria 4.0 e le spese Segui su affaritaliani.it

Legge di bilancio 2020 : le anticipazioni del ministro Gualtieri : Legge di bilancio 2020: le anticipazioni del ministro Gualtieri Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato ospite domenica 29 settembre 2019 del programma di Rai Tre Mezz’ora in più nel corso del quale ha parlato della manovra di 30 miliardi che il governo sta approntando. Tra le misure allo studio c’è il sistema del cash back, un sistema per scoraggiare l’utilizzo dei contanti. Così da collegare l’Iva ...

Legge di bilancio 2020 : Di Maio “Iva non si tocca”. Il piano : Legge di bilancio 2020: Di Maio “Iva non si tocca”. Il piano Arriva il primo banco di prova per il governo giallorosso, tra l’altro già estremamente impegnativo: bisogna discutere del def (il documento di economia e finanza). La Legge di bilancio per il 2020 è ancora in fase di gestazione ma si comincia a discutere su un tema cardine come il possibile aumento dell’iva. In questo momento, si è sviluppata un’asse tra ...

Manovra - cosa ci sarà in Legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Pensioni - Legge di Bilancio 2020 : possibile istituzione di un fondo complementare pubblico : Il tema delle Pensioni continua ad infiammare il dibattito politico. Con l’obiettivo di garantire un ulteriore supporto per i futuri pensionati, l'attuale Governo starebbe lavorando al fine di introdurre un fondo pubblico di previdenza complementare. L’annuncio del presidente dell'Inps Pasquale Tridico Il motivo alla base di tale iniziativa è presto detto: mediante il sistema contributivo, gli italiani potrebbero arrivare a percepire assegni di ...

Legge di Bilancio - Zingaretti : “Alzare stipendi con meno tasse sul lavoro. Combattere evasione incentivando i pagamenti elettronici” : Lavoro, ambiente, innovazione, scuola. E ancora: lottare contro gli evasori fiscali, rimediare ai danni fatti da Salvini. Gli ingredienti che il Pd di Zingaretti vuole inserire nella prossima manovra sono contenuti in un post di 35 righe che il segretario dem ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Già il titolo è emblematico: “Con la prossima Legge di Bilancio ricostruire il Paese dare soldi e lavoro a chi non li ha”. Attenzione ...

Legge di bilancio 2020 : tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare : Legge di bilancio 2020: tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare Cominciano a circolare le prime indiscrezioni a proposito delle misure che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020: tra queste potrebbe esserci anche una tassa sugli imballaggi. Legge di bilancio 2020: gli effetti di una tassa sugli imballaggi L’ipotesi al vaglio del governo sarebbe quella di tassare tutti gli imballaggi, in pratica, non solo quelli di ...

Legge di bilancio - Casellati : non comprimere i tempi di dibattito sulla manovra : Casellati:non comprimere i tempi di dibattito sulla manovra.Legge di bilancio, difesa dell'ambiente, le sfide da affrontare alla ripresa dei lavori