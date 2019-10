La dura accusa | Robert De Niro mi maltrattava

Pugni e minacce ai bimbi durante l'ora di religione : giovane imam accusato di maltrattamenti : Un 23enne in manette a Padova. Le presunte violenze si sarebbero consumate durante le lezioni di religione islamica

La dura risposta di Provenzano all'accusa di essere nemico dei "padroni" : “La decisione di spaccare il Partito democratico è una cosa seria, si provi ad argomentarla evitando le sciocchezze, con un minimo di serietà”. Finisce in scintille la lettera del ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano, pubblicata da Il Foglio nel consueto spazio e titolata “Le scissioni e il bluff dell'unità”, contro Luigi Marattin, deputato Pd fino all'altro ieri, e che martedì invece ha aderito a “Italia viva” di Renzi. ...

Razzismo - la dura accusa di Totti : “senza regole non si riuscirà mai a fermare quei pochi dementi” : L’ex dirigente giallorosso si è soffermato sul Razzismo che attanaglia la Serie A, esprimendo il proprio duro punto di vista Il Razzismo è ormai diventato un problema gravissimo in Serie A ma, soprattutto, in Italia. Non passa ormai week-end in cui questo increscioso tema non faccia capolino su giornali e organi di informazione, spingendo le istituzioni ad intervenire con forza. Alessandro Tocco/LaPresse L’ultimo in ordine di ...

Francesco Chiofalo accusato di fare business : cita la crisi d'amore durante uno sponsor : Nuove polemiche su Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island che in queste ore è finito al centro delle polemiche dopo che la sua fidanzata lo ha lasciato per aver scoperto un tradimento. Lui non si è dato pace e sui social ha postato addirittura dei video dove lo si vede in lacrime, disperato, mentre chiede ad Antonella di perdonarlo e di tornare di nuovo con lui. Tuttavia nel corso delle ultime ore hanno fatto molto discutere ...

Ariana Grande ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di usare l’autotune durante i suoi concerti : "Let me shine, damn" The post Ariana Grande ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di usare l’autotune durante i suoi concerti appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry accusata di violenza da un modello : dura accusa per la popstar : Katy Perry accusata di violenza da un modello: lo sfogo di Josh Kloss su Instagram dura accusa quella fatta da un giovane modello ai danni di Katy Perry. Scendendo nel dettaglio, la nota cantante è stata accusata di violenza da Josh Kloss, apparso nel suo video musicale del brano Teenage Dream. In particolare, il ragazzo […] L'articolo Katy Perry accusata di violenza da un modello: dura accusa per la popstar proviene da Gossip e Tv.