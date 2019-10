ESCLUSIVA CALCIOWEB – Panchina Rieti | no di Capuano | tutti i dettagli

ESCLUSIVA – Bari - Fabrizio Castori a CalcioWeb : “contatti per la panchina? Vi dico la verità” : PANCHINA Bari – Sono ore calde in casa Bari, l’inizio di campionato per la squadra del presidente De Laurentiis non è stato di certo positivo, partita con ambizioni di vincere il campionato con ampio margine ha riscontrato tanti problemi nelle prime giornate. Tranquilla solo la vittoria all’esordio contro la Sicula Leonzio, poi il tonfo davanti al pubblico amico contro la Viterbese, la vittoria in rimonta contro il Rieti ...