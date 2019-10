È in corso uno sciopero del personale non giornalistico di Radio 24

De Lima con The Sound of Mine è uno dei vincitori del concorso #EUandME : Il filmmaker spagnolo Jaime Olías de Lima ha vinto la categoria “Diritti” del concorso #EUandME per giovani cineasti con il cortometraggio The Sound of Mine (Un suono che è il mio), una storia silenziosa ma potente.Continua a leggere

Selena Gomez ha tenuto un toccante discorso su come è uscita da uno "dei momenti più spaventosi" della sua vita : Forza Sel!

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA fa uno strano discorso - ecco quale : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, Adela Arellano (Ruth Llopis) e Irene Campuzano (Rebeca Sala) decideranno di fondare un’associazione destinata alle donne di Puente Viejo e coinvolgeranno nel progetto anche Maria Castañeda (Loreto Maulelòn). Con il trascorrere degli episodi, nella trama si inserirà però anche la “solita” FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas)… Il Segreto, news: ecco perchè ...

Tragedia in montagna : morti due scalatori - uno era del soccorso alpino : L'incidente è avvenuto sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di san Martino. Le vittime sono Michele Chinello e Carlo...

Concorso Mibac : le prove concorsuali prevedono una preselettiva - uno scritto ed un orale : Il prossimo 23 settembre 2019 rappresenta il termine ultimo per poter inviare la propria candidatura per poter partecipare alle procedure di selezione del Concorso bandito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si tratta di un Concorso pubblico relativo alla selezione di 1052 vigilanti, che verranno distribuiti in svariate regioni italiane, come: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...

Martin Eden - in concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello - con uno straordinario Luca Marinelli : Martin Eden è ambizioso, inattuale, ambiguo. E nel segno del lutto. Il film di Pietro Marcello è in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in odore di un premio che, non ci fosse l’annunciatissimo Joaquin Phoenix di Joker, dovrebbe andare allo straordinario Luca Marinelli. Un protagonista che sa assumersi il peso di un’opera stilisticamente ardita, che grazie alla capacità dell’attore di dosare silenzi ed elettricità, spirito di ...

Eva Grimaldi : "L'Isola dei Famosi è stato uno spartiacque per il mio percorso di vita" : In procinto di partire con la nuova edizione di Tale e Quale Show, di cui sarà fra le protagoniste in gara, Eva Grimaldi si è confessata ai microfoni del quotidiano Il Giornale, tra vita privata e carriera. L'attrice è da poco convolata a nozze con l'attivista LGBTQ+ Imma Battaglia, che il pubblico ha imparato a conoscere durante l'esperienza della compagna a L'Isola dei Famosi. L'unione civile delle due donne ha avuto una vasta risonanza ...

Belluno - numerosi interventi del soccorso alpino per infortuni : Sono numerose le emergenze per Suem e soccorso alpino di Belluno che, a partire da questa mattina, si sono succedute senza interruzione sulle montagne bellunesi. Attorno alle 10 una squadra del soccorso alpino di Feltre è intervenuta nei pressi di Malga Campon, nel comune di Fonzaso, per un turista bolognese di 78 anni, che salendo in passeggiata si era storto una caviglia. Applicato un tutore al piede, l’uomo è stato caricato in ...