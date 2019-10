Dazi : Coldiretti veneto - nella black list non c’è il Prosecco : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) – Non solo l’olio extravergine d’oliva, le conserve di pomodoro, la pasta, tra i vini si salva soprattutto il Prosecco che non compare nella black list dei prodotti colpiti dai Dazi elaborata dal Dipartimento del Commercio Usa. Le bollicine più famose nel mondo, con un aumento del 17% delle esportazioni, hanno conquistato nel 2019 il primato di vino italiano più consumato all’estero ...

Dazi - Coldiretti : colpito mezzo miliardo di export alimentare : “Sono colpite da Dazi Usa del 25% le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro con la presenza nella black list di prodotti come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, e altri prodotti lattiero caseari, prosciutti, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori mentre sono salvi gli elementi base della dieta mediterranea come olio extravergine di oliva, conserve di pomodoro, pasta e ...

Dazi - Coldiretti : a Pompeo un cesto Doc con il meglio del Made in Italy : Un cesto Doc con il meglio del Made in Italy per lasciare un concreto ricordo dell’Italia è stato preparato dalla Coldiretti per il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte sui Dazi ai prodotti europei. Si tratta, spiega Coldiretti, “di una selezione dei migliori prodotti italiani che arrivano sulle tavole degli Stati Uniti che complessivamente valgono 4,2 miliardi di euro e che potrebbero ...

Dazi - Coldiretti : “Il rischio si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Usa” : Il rischio dei Dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Stati Uniti che, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019, sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat presentata al Villaggio contadino di Bologna in occasione della visita del leader della Lega Matteo Salvini. Un ...

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Da Bologna l'allarme della Coldiretti sui Dazi di Trump : In rivolta il popolo del Parmigiano: "A rischio le esportazioni negli Stati Uniti, anche fino al 90%". In arrivo il premier Conte al Villaggio della confederazione dei coltivatori diretti

Dazi - Coldiretti : “Record storico del parmigiano all’estero (+16%)” : Mai così tanto parmigiano Reggiano e Grana Padano sono stati consumati all’estero con l’Italia che festeggia il record storico nelle esportazioni in crescita del 16% in valore nel primo semestre del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del parmigiano Day al Villaggio contadino di Bologna dove contro il pericolo dei Dazi alle esportazioni negli Stati Uniti per la ...

Dazi - Coldiretti : allarme per la scure di Trump sul Made in Italy : “Non solo guerra con la Cina, è allarme per i risultati dell’arbitrato del Wto sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, dall’alimentare alla moda“: a denunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che con il via libera atteso nei prossimi giorni il Governo americano potrà pubblicare sul Federal Register la ...

Dazi - Coldiretti : lo sconto della Cina sulla soia salva Trump dai farmers : “La decisione della Cina di esentare soia e carne suina Usa dall’aumento dei Dazi salva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla collera dei farmers americani che sono i maggiori esportatori mondiali del prezioso mangime“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aggiunta, da parte di Pechino, tra i prodotti Made in Usa che verranno esentati dalle tariffe di alcuni beni agricoli, tra cui i semi di soia e la carne ...

Dazi - Coldiretti : il crollo del vino statunitense in Cina spinge il Made in Italy : La guerra commerciale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Cina a colpi di aumenti tariffari alle frontiere ha portato le vendite di vini statunitensi sul mercato cinese ad un crollo del 54% nel 2019 per effetto delle ritorsioni del gigante asiatico: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che ad avvantaggiarsene è anche il vino Made in Italy che aumenta del 6,4% il valore delle esportazioni in ...