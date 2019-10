Barbara D’Urso perde in tribunale | Selvaggia Lucarelli svela il motivo

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 3 ottobre 2019)vince la causa incontroD’Urso in appello Svolta decisamente importante per la causa che da diversi anni vede contrapposteD’Urso. A luglio scorso la giornalista ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni della conduttrice di Pomeriggio Cinque. La vicenda risale al 2014 quandoaveva scritto sui social un post commentando una intervista diD’Urso a Le Invasioni Barbariche, il programma che ha condotto per molti anni Daria Bignardi su La7. In particolare, la blogger disse che l’applauso del pubblico delle Invasioni, “ricordava più o meno quello ala bara di Priebke”. Tra le motivazioni della sentenza d’appello, pubblicata dallasui social, si legge che i giudici, in effetti, vista la notorietà della conduttrice, è stata ...

stanzaselvaggia : Secondo i giudici che mi hanno assolta in appello (per la battuta : L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’… - GiusCandela : RT @stanzaselvaggia: Secondo i giudici che mi hanno assolta in appello (per la battuta : L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urs… - VIOLA_MARTELLA : RT @stanzaselvaggia: Secondo i giudici che mi hanno assolta in appello (per la battuta : L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urs… -