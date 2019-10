Renault Kwid - Restyling frizzante per la piccola crossover

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Laè sconosciuta in Europa ma ha già riscosso un importante successo in India, mercato per il quale è stata creata e dove ha già conquistato 300.000 clienti in quattro anni di carriera. La Casa francese è ora pronta a lanciare il, che sarà disponibile con prezzi compresi tra 283.290 e 484.490 rupie. Se le cifre non dicono molto basta convertire in euro per comprendere meglio il livello del mercato e dell'economia locale: parliamo di un listinoche oscilla da circa 3.600 a 6.200 euro. Due motori benzina aspirati e dotazioni più complete. Per una cifra così contenuta, laoffre in Asia unacompatta cinque posti da 3,7 metri e 279 litri di bagagliaio con due motorizzazioni tre clindri benzina aspirate: lo 0,8 SCe da 54 CV e 72 Nm e il 1.0 SCe da 68 CV e 91 Nm. Solo per il più potente dei due è previsto in opzione il cambio robotizzato. Interni ...

