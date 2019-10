Nissan IMk | il concept a zero emissioni

Nissan IMk - il nuovo concept a emissioni zero debutta al Salone di Tokyo : Nissan è pronta per lanciare la nuova offensiva elettrica che mostrerà in anteprima al Salone di Tokyo, in apertura dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi. Tra i 14 modelli in esposizione per rappresentare il futuro della mobilità secondo la casa giapponese, anche il nuovo concept Imk: si tratta di uno urban commuter, un veicolo compatto 100% elettrico pensato e progettato per la mobilità urbana, e sviluppato su una nuova piattaforma per ...

Nissan – Svelata IMk : il concept a zero emissioni dal design elegante [GALLERY] : Nissan svela IMk, il concept a zero emissioni: il concept a zero emissioni pensato per la città integra un design elegante e la visione Nissan Intelligent Mobility Nissan svela IMk, un concept che unisce, in un’auto compatta, il design elegante, tecnologie all’avanguardia e l’accelerazione potente dei veicoli elettrici, dando vita a un veicolo urbano di qualità superiore. L’auto 100% elettrica mostra la nuova direzione del design di Nissan ...

Nissan IMk - Al Salone di Tokyo un'elettrica ispirata alle kei car : La Nissan ha svelato il prototipo che debutterà al Salone di Tokyo. Si tratta della IMk Concept EV, un veicolo compatto dedicato al contesto urbano. Nel definire lo stile della vettura, la Casa giapponese ha voluto anticipare una serie di elementi che caratterizzeranno i futuri modelli di serie, battezzando la filosofia di design con il nome Timeless Japanese Futurism. Una kei car elettrica di lusso per il futuro. L'obiettivo era quello di ...