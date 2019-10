Golf – Mutuactivos Open de España | sette italiani in gara in Spagna | Rahm a caccia del bis

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Eurotour:azzurri intenta il bis. Si disputa ildeche anticipa il 76°d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC) L’European Tour fa tappa inper ilde(3-6 ottobre), prima di approdare la prossima settimana a Roma per il 76°d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Al Club de Campo di Madrid saranno inazzurri: Andrea Pavan, in un ottimo momento di forma sottolineato dal decimo posto nel Dunhill Links Championship, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero, tutti tesi a trovare o a mantenere il ritmo giusto in vista dell’nazionale. Motivatissimi i giocatori di casa con Jon, in particolare, che proverà a vincere il torneo per il secondo anno consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno dal 1972, anno in cui è nato l’European ...

