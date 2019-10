Disco Elysium vuole innovare gli RPG anche grazie all' inventario dei pensieri

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)è un progetto molto interessante che si sta preparando al lancio ufficiale su PC previsto per il 15 ottobre. Ispirandosi a Planescape: Torment e Kentucky Route Zero, il team di ZA/UM Studio punta a rivoluzionare il genere dei giochi di ruolo con una serie di meccaniche molto ambiziose e ispirate. Si tratta di un RPG poliziesco con meccaniche procedurali che ci permette di esplorare una città in un universo alternativo e misterioso. Una delle meccaniche del progetto che saltano immediatamente all'occhio è il fatto che il combattimento sia sostanzialmente basato completamente sui dialoghi, con la trama che sarà il fulcro fondamentale dell'esperienza. Altro aspetto molto particolare è il fatto che idel protagonista sono raccolti all'interno di una sorta die approcciarsi alle diverse situazioni in un certo modo aprirà strade inaspettate. Per esempio ...

GamingToday4 : La data di uscita di Disco Elysium è fissata per ottobre - GamingToday4 : La data di uscita di Disco Elysium è fissata per ottobre -