Casaleggio all’Onu | ministra Pisano | “Nel suo intervento ha nominato Rosseau una sola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Il coinvolgimento di Davideè stato determinato dalle attività svolte negli anni dall’associazione Rousseau, realtà pioniera sul tema del digitale”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Innovazione, Paola, rispondendo alla Camera al Question time della Lega sulla presenza di Davidea uno dei panel organizzati nel corso dell’Assemblea Generale dell’Onu. “non era lì in rappresentanza del governo, che si è limitato alla co-sponsorship di un evento si sensibilizzazione” della cultura digitale, ha spiegato. “Nel corso del suoall’Onu, in 8 minuti, ha ripetuto la parola Rousseau unavolta, mentre laAssociati non è mai stata nominata: non credo ci sia stata un endorsement” sull’attività dellaAssociati” L'articolo ...

