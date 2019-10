Avv Dino Bacchetti | In IV Municipio | ormai guerra aperta tra Consiglio M5s e il loro

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – Nel pomeriggio dopo il KO tecnico decretato questa mattina dalla maggioranza 5 stelle contro la presidente Roberta Della Casa sulla vicende della delibera casale Alba1, è suonato il gong che ha chiuso l’incontro con l’approvazione all’unamintà, con voto contrario della presidente, dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri del moviemnto 5 stelle. Si è prevista così la destinazione a verde pubblico con l’installazione di giochi e arredi nell’area sita in via Carlo Amoretti che la presidente Della Casa intendeva invece affidare a privati con bando pubblico.con ilM5s da una parte e l’arroganza della presidente Roberta Della Casa del IVdall’altra. CosìCapogruppo di Forza Italia nel IVe Presidente Commissione Garanzia, Controllo, Trasparenza, L'articolo Avv.: In IV, ...

